TTC Tuttlingen startet in Rückrunde

Die Tischtennis-Verbandsliga startet an diesem Wochenende in die Rückrunde. Für den TTC Tuttlingen beginnt die zweite Saisonhälfte mit einem Auswärtsspiel beim TTC Bietigheim-Bissingen II. In der Vorrunde konnten die Tuttlinger ihr Heimspiel gegen diesen Gegner 9:7 gewinnen.

Weite Auswärtsfahrten mit Spielbeginn um 10 Uhr zählen nicht zum Wunschprogramm vieler Tischtennisspieler. Doch dieses Los ereilt die Tuttlinger gleich zum Rückrundenauftakt in Bietigheim-Bissingen. Erschwerend kommt hinzu, dass man dort auf einen gleichwertigen Gegner trifft. Die Mannschaft aus dem Kreis Ludwigsburg liegt in der Tabelle mit einem ausgeglichenen Punktekonto zwar drei Plätze schlechter als die Tuttlinger, doch beide Teams trennen nur drei Punkte.

Die Tuttlinger als Tabellendritter können sich wie die halbe Liga noch Hoffnungen auf einen der beiden vorderen Plätze machen. Will man in einer äußerst ausgeglichenen Verbandsliga dieses Ziel erreichen, so sollte in Bietigheim-Bissingen zumindest eine Unentschieden erzielt werden. Aktuell haben der VfL Sindelfingen und die TSG Heilbronn 1845 mit 13:5-Punkten die Nase vorn, doch gleich vier Mannschaften sind noch in Schlagdistanz. Dazu zählen auch die Gastgeber vom Sonntag, die mit einer makellosen Rückrunde durchaus auch noch Optionen nach ganz vorne haben. In der Vorrunde entwickelte sich zwischen beiden Mannschaften ein packendes Spiel, das die Tuttlinger erst im Schlussdoppel für sich entscheiden konnten.