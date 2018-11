TTC Tuttlingen spielt in Mühringen

Der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen muss am Samstag beim TTC Mühringen antreten. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Der Gastgeber ist aktuell Tabellenfünfter und damit in der Nähe der Tuttlinger, hat allerdings drei Spiele weniger auf dem Konto. Die Mannschaft aus dem Teilort von Horb verfügt über ein starkes vorderes Paarkreuz, wo unter anderem an Nummer eins der ehemalige Bundesligaspieler Markus Teichert antritt. Auch die Mühringer Nummer zwei, Attila Namesztovski, gilt als einer der besten Spieler der Liga. Hier warten also schwere Aufgaben auf das vordere Paarkreuz der Gäste, Detlef Stickel und Volker Schneider.

Mehr rechnen sich die Tuttlinger am mittleren und hinteren Paarkreuz aus, doch auch hier sind die Gastgeber gut aufgestellt. Viel spricht also dafür, dass es zu einem engen Spiel kommen könnte. Die Tuttlinger, aktueller Tabellenvierter, könnten mit einem Sieg ihr Punktekonto ausgleichen und somit bereits in der Vorrunde die Weichen in Richtung Nichtabstieg stellen.