TTC Tuttlingen setzt sich an Tabellenspitze

Der TTC Tuttlingen hat sich mit einem 9:1-Erfolg über die TSG 1845 Heilbronn an die Tabellenspitze der Tischtennis-Verbandsliga gesetzt. Die Tuttlinger zeigten in Heilbronn eine starke Leistung und kamen überraschend zu einem deutlichen Erfolg gegen eine Mannschaft, gegen die man in der Vorsaison zweimal verloren hatte.

Auf dem Papier deutete vieles auf ein enges Match hin. Die Ranglistenpunkte der Spieler beider Teams sind ähnlich, und die Erfahrung aus dem Vorjahr sprach eigentlich eher für die Gastgeber. Doch das nur zwei Stunden währende Spiel sollte sich von Anfang an nur in eine Richtung entwickeln – in die der Tuttlinger. So gelang Niki Schärrer und Andreas Kohler im ersten Spiel des Abends gleich ein überraschender Erfolg über das Spitzendoppel der Gastgeber. In der Folge taten sich Detlef Stickel und Volker Schneider in ihrem Doppel zwar schwer, doch am Ende hatten sie den Blau-Weißen das 2:0 gesichert. Eine ganz klare Angelegenheit war das Duell der beiden Dreierdoppel: Hier setzten sich Jan Eike Wegner und Thomas Fader deutlich in drei Sätzen durch.

Zwar musste Volker Schneider im ersten Einzel des Tages eine Dreisatzniederlage gegen den Heilbronner Neuzugang Jakub Boruvka hinnehmen, doch fortan dominierten die Gäste. Zunächst setzte sich der in dieser Saison noch ungeschlagene Detlef Stickel gegen die Nummer zwei der Heilbronner, Adrian Rybinski, durch, was zum Zwischenstand von 4:1 aus Tuttlinger Sicht führte.

Ihren Siegeszug setzten die Donaustädter am mittleren Paarkreuz fort: Viersatzerfolge von Wegner und Schärrer sorgten für eine frühe Vorentscheidung. Die Gastgeber gingen bei ihrem Saisondebüt nun vollends unter: Kohler gewann nach beeindruckender Leistung ohne Satzverlust gegen Andreas Bieg, und der gesundheitlich angeschlagen ins Spiel gegangene Thomas Fader war gegen Fabian Altrieht letztlich auch deutlich überlegen. Den Schlusspunkt setzte dann der stark in die Saison gestartete Stickel: Sein klarer Erfolg im Spitzeneinzel machte das 9:1 der Tuttlinger perfekt.

Am kommenden Wochenende muss der TTC Tuttlingen erneut auswärts antreten. Dann geht es gegen den VfL Sindelfingen – eine Mannschaft, gegen die Tuttlingen in der vergangenen Saison zweimal unterlag. Doch die Dinge können sich ändern, wie der jüngste Auftritt in Heilbronn zeigte.