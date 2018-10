TTC Tuttlingen schlägt sich achtbar

Der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen hat sein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, den TTF Altshausen, 6:9 verloren. Die verletzungsgebeutelten Tuttlinger zeigten dabei eine starke Leistung und mit etwas Glück wäre sogar ein Punktgewinn möglich gewesen.

Nachdem die Tuttlinger über fast zehn Jahre von schwerwiegenderen Verletzungen verschont geblieben waren und daher in nahezu unveränderter Aufstellung spielen konnten, hat es die Mannschaft in diesem Jahr ordentlich erwischt. So fehlt Marian Pudimat wegen einer Handverletzung, Thomas Fader hat mit größeren Problemen am Fuß zu kämpfen. Wenn auch noch Volker Schneider aus privaten Gründen ausfällt, ist es für die Tuttlinger schwer, in dieser Liga noch Zählbares zu erreichen.

Dennoch zeigten die Gäste beim ungeschlagenen Tabellenzweiten Altshausen eine starke Leistung – allen voran das vordere Paarkreuz mit Detlef Stickel und Niki Schärrer. Beide gewannen gleich ihr Doppel, doch die anderen Tuttlinger Paarungen konnten nicht nachziehen.

Zum Auftakt der Einzel zeigte der ans vordere Paarkreuz aufgerückte Niki Schärrer eine starke Leistung gegen Spitzenspieler Petr Ocko, hatte aber in den entscheidenden Momenten kein Glück. Stickel konnte im Spiel gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Damian Zech, auf 2:3 verkürzen. Der Tuttlinger trieb Zech mit seinem sicheren Spiel fast zur Verzweiflung. Es folgte eine Punkteteilung am mittleren Paarkreuz. Dabei spielte Thomas Fader gegen den hoch gehandelten Frantisek trotz seines Handicaps sensationell, hatte im vierten Satz sogar Matchball und musste sich nur knapp in fünf Sätzen geschlagen geben. Andreas Kohler dominierte sein Spiel gegen Gabor Toth eindrucksvoll.

Dann mussten die Tuttlinger am hinteren Paarkreuz einen Dämpfer hinnehmen. Sowohl Ralf Kohler als auch Markus Schmitz verloren ihre Spiele, so dass die Gastgeber zur Pause mit 6:3 in Führung lagen.

Überragender Detlef Stickel

Die Gäste kamen noch einmal zurück. Stickel spielte gegen Ocko überragend und bezwang den Spitzenspieler der Oberschwaben 3:0. Genauso stark war der Auftritt Schärrers gegen Zech: Der Schweizer in Tuttlinger Reihen ließ der Nummer zwei der TTF Altshausen mit seinem druckvollen Halbdistanzspiel keine Chance. Doch das mittlere Paarkreuz der Blau-Weißen konnte nicht nachlegen. Fader musste wegen Schmerzen aufgeben, Andreas Kohler kam mit Blanars nicht klar. So ging es beim Zwischenstand von 5:8 in die letzten beiden Einzel. Zunächst besiegte Schmitz Novotny in drei knappen Sätzen, doch Ralf Kohler musste sich Christian Narr geschlagen geben. Hier kam es im zweiten Satz zu einem Ergebnis, das an alte Tischtenniszeiten erinnerte: Kohler gewann diesen Durchgang 23:21, konnte diesen Satzausgleich dann aber in der Folge nicht nutzen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler zweitgenannt): Petr Ocko/Damian Zech – Thomas Fader/Ralf Kohler 3:0 (11:5, 11:9, 11:7); Gabor Toth/Christian Narr – Detlef Stickel/Niki Schärrer 1:3 (10:12. 5:11, 11:9, 7:11); Frantisek Blanar/Petr Novotny – Andreas Kohler/Markus Schmitz 3:0 (11:5, 11:9, 11:7); Ocko – Schärrer 3:1 (14:16, 11:8, 11:7, 12:10); Zech – Stickel 1:3 (5:11, 10:12, 12:10, 4:11); Toth – A. Kohler 0:3 (7:11, 7:11, 3:11); Blanar – Fader 3:2 (9:11, 8:11, 11:4, 12:10, 11:6); Novotny – R. Kohler 3:0 (11:6, 11:5, 11:9); Narr – Schmitz 3:1 (11:5, 2:11, 11:6, 11:3); Ocko – Stickel 0:3 (16:18, 5:11, 6:11); Zech – Schärrer 0:3 (8:11, 11:13, 3:11); Toth – Fader 3:0 (11:6, 11:0, 11:0); Blanar – A. Kohler 3:1 (11:4, 11:3, 10:12, 11:4); Novotny – Schmitz 0:3 (8:11, 10:12, 9:11); Narr – R. Kohler 3:1 (11:8, 21:23, 11:6, 11:3).