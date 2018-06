TTC Tuttlingen muss mit 8:8-Remis zufrieden sein

Der TTC Tuttlingen hat sich in der Tischtennis-Verbandsliga im Auswärtsspiel beim TSV Wendlingen mit einem 8:8 begnügen müssen. Nach fast vierstündiger Spielzeit war die Punkteteilung verdient, denn die Gastgeber zeigten vor allem am vorderen Paarkreuz starke Leistungen.

Die Blau-Weißen starteten mit zwei Doppelerfolgen gut in die Begegnung. Am vorderen Paarkreuz kam es dann zu zwei engen Spielen. So führte Volker Schneider gegen die Nummer eins der Gastgeber, Stefan Frasch, bereits mit 2:1-Sätzen, musste sich aber noch knapp geschlagen geben. Anders der Spielverlauf im zweiten Einzel des Abends: Hier gelang es Detlef Stickel gegen Markus Schlichter, einen 1:2-Satzrückstand noch in einen Sieg umzumünzen.

Die Tuttlinger hielten auch nach den Spielen am mittleren Paarkreuz ihre knappe Führung: Marian Pudimat, einziger Spieler im Dress der Tuttlinger, der in Wendlingen zwei Einzelerfolge holen konnte, gewann gegen Dominik Goll letztlich klar. Niki Schärrer musste im Parallelspiel eine knappe 2:3-Niederlage gegen Benjamin Hirsch hinnehmen. Beim Zwischenstand von 4:3 aus Tuttlinger Sicht holte Ettwein den fünften Punkt für die Tuttlinger.

Das Spiel schien sich in Richtung der Gäste zu neigen. Doch die Wendlinger kamen mit drei Spielgewinnen in Folge zurück. Nach der Niederlage von Andreas Kohler am hinteren Paarkreuz mussten auch Stickel und Schneider an den Positionen eins und zwei ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Drei Einzel später sah es für die Gäste wieder gut aus: Pudimat und Schärrer kamen am mittleren Paarkreuz zu Siegen, bevor Andreas Kohler den Punkt zum 8:6 für die Tuttlinger holte. Doch das sollte es aus Sicht der Tuttlinger gewesen sein: Ettwein verlor ein enges Match gegen Löchel, und das sieggewohnte Doppel Stickel/Schneider zog gegen Frasch/Schlichter den Kürzeren.

Die Spiele im Einzelnen

Tuttlinger Spieler zweitgenannt: Stefan Frasch/Markus Schlichter – Niki Schärrer/Martin Ettwein 3:0 (11:8, 11:8, 11:5); Dominik Goll/Philipp Löchel – Detlef Stickel/Volker Schneider 0:3 (11:13, 9:11, 7:11); Benjamin Hirsch/Alexander Acker – Marian Pudimat/Andreas Kohler 1:3 (11:6, 6:11, 5:11, 8:11); Frasch – Schneider 3:2 (11:3, 10:12, 7:11, 11:6, 11:8); Schlichter – Stickel 2:3 (6:11, 11:9, 11:8, 6:11, 10:12); Goll – Pudimat 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 3:11); Hirsch – Schärrer 3:2 (12:10, 11:6, 7:11, 5:11, 11:6); Acker – Ettwein 1:3 (9:11, 10:12, 14:12, 5:11); Löchel – Kohler 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:7); Frasch – Stickel 3:0 (13:11, 11:8, 14:12); Schlichter – Schneider 3:0 (11:4, 11:6, 11:9); Goll – Schärrer 0:3 (8:11, 8:11, 12:14); Hirsch – Pudimat 0:3 (9:11, 8:11, 7:11); Acker – Kohler 1:3 (12:10, 7:11, 11:13, 8:11); Löchel – Ettwein 3:2 (11:5, 11:8, 7:11, 6:11, 11:8); Frasch/Schlichter – Stickel/Schneider 3:1 (6:11, 11:6, 11:9, 11:6). (mas)