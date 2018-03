TTC Tuttlingen mischt nur bei Sieg weiter vorne mit

In der Tischtennis-Verbandsliga steht für den TTC Tuttlingen am Samstag ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der Dritte erwartet in der Albert-Schweitzer Halle den Zweiten SC Staig. Der Spielbeginn ist 18.30 Uhr.

Die Staiger sind nach Minuspunkten sogar die beste Mannschaft der Liga und liegen nur deshalb hinter dem SV Salamander Kornwestheim II, weil die Mannschaft derzeit noch zwei Spiele weniger als die direkte Konkurrenz ausgetragen hat. Der TTC kassierte in der Vorrunde eine 4:9-Niederlage.

Die Donaustädter gehen als Außenseiter in diese Partie, haben bei idealem Verlauf aber die Chance, das Spiel zu gewinnen. Staig verfügt über eine ausgeglichene Mannschaft. Mit Gerd Richter hat der Verein aber den wohl stärksten Spieler der Liga in seinen Reihen. Seine Bilanz von 20 Siegen bei einer Niederlage wird von keinem anderen Spieler der Liga übertroffen.

Für die Tuttlinger geht es in diesem Spiel um viel. Sollte es verloren werden, ist der Anschluss an die vorderen beiden Plätze wohl verpasst. Bei einem Sieg könnten die Blau-Weißen weiterhin im Führungsquartett mitmischen.