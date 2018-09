TTC Tuttlingen legt einen Fehlstart hin

Fehlstart für den TTC Tuttlingen: Der Tischtennis-Verbandsligist musste beim VfL Sindelfingen eine 4:9-Niederlage hinnehmen.

Die Tuttlinger hatten dabei mit doppeltem Ersatz anzutreten, fielen doch Marian Pudimat und Thomas Fader verletzungsbedingt aus. Für sie rückten Markus Schmitz und Ralf Kohler ins Team.

Aufsteiger Sindelfingen erwies sich als die bessere Sechs. Zwar konnten die Tuttlinger zunächst mithalten, doch insgesamt waren die Gastgeber ausgeglichener besetzt. Zum Auftakt gelang nur dem Tuttlinger Spitzendoppel mit Detlef Stickel und Volker Schneider ein Sieg. Niki Schärrer und Andreas Kohler unterlagen dem Doppel eins der Gastgeber, Markus Schmitz/Ralf Kohler ließen in ihrem Match Chancen liegen.

Am vorderen Paarkreuz deutete zunächst alles auf zwei Siege der Tuttlinger hin. Stickel beherrschte Tim Ackermann klar, und Schneider führte nach guter Partie 2:0 gegen Takac. Doch der Nummer eins der Sindelfinger gelang es, das Spiel zu drehen. Auch am mittleren Paarkreuz kam es zu einer Punkteteilung, wobei wiederum mehr für die Gäste möglich war. So führte Andreas Kohler gegen Thomas Barth 2:0, doch auch er brachte sein Spiel nicht durch. Weil Niki Schärrer gegen Routinier Jürgen Beisswanger 3:0 gewann, blieben die Tuttlinger dran. In der Folge zeigte Ralf Kohler eine gute Leistung gegen Sven Stolz, doch auf gewonnenen ersten Satz folgten drei knappe Satzverluste, so dass die Sindelfinger erstmals auf zwei Punkte davonzogen. Zwei weitere Niederlagen der Tuttlinger sorgten für die Vorentscheidung: Schmitz unterlag Pickan ebenso 0:3 wie Stickel im Spitzenspiel dem starken Takac.

Zwar kam Volker Schneider gegen Ackermann zu einem 3:1-Erfolg, doch die Niederlage war nicht mehr abwendbar. Schärrer fand gegen Barth nicht in sein sonst so gefährliches Halbdistanzspiel. Beisswanger holte für seine Mannschaft gegen Andreas Kohler den neunten Punkt.

VfL Sindelfingen – TTC Tuttlingen 9:4. Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler zweitgenannt): Ivan Takac/Sven Stolz – Niki Schärrer/Andreas Kohler 3:0 (11:7, 13:11, 11:6); Tim Ackermann/Jürgen Beisswanger – Detlef Stickel/Volker Schneider 0:3 (9:11, 6:11, 6:11); Thomas Barth/Mika Pickan – Markus Schmitz/Ralf Kohler 1:3 (7:11, 11:4, 11:8, 11:8); Takac – Schneider 3:2 (9:11, 7:11, 16:14, 11:8, 11:8); Ackermann – Stickel 0:3 (5:11, 8:11, 3:11); Barth – A. Kohler 3:2 (6:11, 7:11, 11:7, 11:9, 11:8); Beiswanger – Schärrer 0:3 (10:12, 4:11, 11:13); Stolz – R. Kohler 3:1 (6:11, 14:12, 11:9 11:9); Pickan – Schmitz 3:0 (11:5, 12:10, 11:8); Takac – Stickel 3:0 (11:7, 11:6, 11:9); Ackermann – Schneider 1:3 (4:11, 11:2, 9:11, 6:11); Barth – Schärrer 3:0 (11:4, 11:6, 11:6); Beisswanger – A. Kohler 3:2 (11:6, 7:11, 12:10, 9:11, 11:3).