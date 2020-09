TTC Tuttlingen ist in der Oberliga angekommen

Erfolgreiches Wochenende für den Tischtennis-Oberligisten TTC Tuttlingen: Nach der deutlichen Auftaktniederlage in Birkmannsweiler hat die Mannschaft beim Doppelspieltag drei Punkte geholt. Gegen den VfL Kirchheim gab es einen 7:5-Sieg, tags darauf kamen die Tuttlinger beim favorisierten SC Staig zu einem 6:6.

Aufsteiger Tuttlingen ist in der Oberliga angekommen. Das zeigte die Mannschaft eindrucksvoll in den Spielen vom vergangenen Wochenende. Stark präsentierte sich das Team bereits beim Heimspieldebüt am Samstag gegen den VfL Kirchheim, auch wenn man wegen Corona auf die Zuschauerunterstützung verzichten musste. Dabei profitierten die Gastgeber von einem Blitzstart, gelangen doch im ersten Durchgang fünf Siege. Zunächst hatte das vordere Paarkreuz mit Detlef Stickel und Volker Schneider die Richtung vorgegeben: Die knappen Siege gegen Simon Geßner und Manuel Mangold legten das Fundament unter die folgende starke Mannschaftsleistung. Erfolge von Jan Eike Wegner und Niki Schärrer brachten das zunächst beruhigende 4:0. Den ersten Punkt der Gäste holte Patrick Strauch in seinem Spiel gegen Thomas Fader, doch Andreas Kohler sorgte schnell für das 5:1. In der Folgezeit kamen die Gäste aber viel besser ins Spiel und sorgten für das zwischenzeitliche 5:3. Der stark spielende Schärrer war es dann, der für die Tuttlinger den sechsten Punkt und damit das sichere Unentschieden klar machte. Beim Stande von 6:5 aus Tuttlinger Sicht behielt Andreas Kohler, der jüngste Spieler der Mannschaft, die Nerven. Mit einer bärenstarken Leistung holte sich die Tuttlinger Nummer sechs ein 3:1 gegen Strauch, was den Siegpunkt zum 7:5 bescherte.

Nicht weniger spannend verlief dann das Sonntagsspiel in Staig, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden endete. Dabei trugen alle Tuttlinger Spieler mit jeweils einem Sieg zu diesem Erfolg bei. Bei den Gastgebern erwies sich einmal mehr Gerd Richter als unbezwingbar, doch kamen Detlef Stickel und Volker Schneider zu wichtigen Siegen gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Muemin Waadallah. Am mittleren Paarkreuz holten Schärrer und Wegner Punkte gegen Michael Roll. Wegner hätte beinahe auch die Nummer drei der Staiger, Thomas Huber, geschlagen, doch verlor die Tuttlinger Nummer drei denkbar knapp. Am hinteren Paarkreuz holte der Staiger Tom Duffke zwei Punkte gegen Marian Pudimat und Thomas Fader, doch konnten die Gästespieler auf den Positionen fünf und sechs gegen Christian Streiter gewinnen und somit das Remis sichern.

Der Blick auf die anderen Spiele des Wochenendes zeigte, dass die Tuttlinger möglicherweise doch eine Chance haben, in der äußerst gut besetzten Oberliga mithalten zu können.