TTC Tuttlingen ist gewarnt

Der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen muss am Sonntag um 10 Uhr beim VfL Sindelfingen antreten. Die Sindelfinger sind zwar schwach gestartet, doch nach den Ergebnissen in der Vorsaison sind die Blau-Weißen gewarnt.

Für die Tuttlinger verlief der Saisonstart nach Wunsch. Mit zwei Siegen hat die Mannschaft schon recht früh klar gemacht, dass sie in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben will. In Sindelfingen wartet auf den Tabellenführer aber eine schwere Aufgabe, obwohl der Aufsteiger aus dem Vorjahr sein Auftaktmatch verloren hat. So unterlag die junge, ausgeglichen besetzte Mannschaft eher überraschend der Spielvereinigung Gröningen-Satteldorf – eine Mannschaft, mit der die Tuttlinger im ersten Saisonspiel wenig Probleme hatten.

Doch der Erkenntnisgewinn aus solchen Überkreuzvergleichen ist zumeist eher begrenzt. Betrachtet man die Ergebnisse der Vorsaison, so gilt eher der VfL Sindelfingen als Favorit für das Sonntagsspiel. Gleich zwei Niederlagen mussten die Tuttlinger zuletzt gegen diese Mannschaft hinnehmen – und die personelle Besetzung beider Teams hat sich seither nur wenig verändert. Hoffnung im Tuttlinger Lager macht die derzeitige starke Form der Mannschaft, die zuletzt in Heilbronn einen überraschend deutlichen Sieg einfuhr.