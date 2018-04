TTC Tuttlingen ist doppelt im Einsatz

Der TTC Tuttlingen hat in der Tischtennis-Verbandsliga ein schweres Wochenende vor sich. Am Samstag geht es gegen Tabellenführer Staig, am Sonntag gegen den SSV Reutlingen. Beide Spiele finden in der Albert-Schweitzer-Halle statt. Das Samstagsspiel beginnt um 18.30 Uhr, das Sonntagsspiel um 9.30 Uhr.

Im Vorfeld der Partie gegen Staig hatte es einige Verstimmungen gegeben. Eigentlich war dieses Spiel bereits für Mitte Februar angesetzt gewesen worden, doch die Staiger reisten seinerzeit wegen starker Schneefälle nicht an. Die Tuttlingen hatte sich sportlich fair gezeigt und einer Spielverlegung zugestimmt. In der Folge lehnten die Gäste aber einige Terminvorschläge ab, die ihnen die Tuttlinger unterbreitet hatten. Nun bestimmte der Verband die Austragung am Samstag, was im Lager der Donaustädter für Verärgerung sorgte.

So dürfte einiger Zündstoff in dieser Begegnung sein, in der es um die Gäste noch um viel geht. Staig führt derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf den SV Kornwestheim II die Tabelle an. Gewinnen die Tuttlinger, so könnten sie eventuell den Gästen noch die Meisterschaft versalzen. Staig verfügt mit Gerd Richter über den wohl besten Spieler der Liga, unschlagbar sind sie dennoch nicht. In der Vorrunde kamen die Blau-Weißen beim 4:9 in Staig allerdings böse unter die Räder.

Nur wenige Stunden nach Spielende haben die Tuttlinger dann ihr zweites Spiel des Wochenendes zu bestreiten, wenn es im Saisonfinale gegen den SSV Reutlingen geht. Die Mannschaft von der Achalm ist Zweitletzter und kann auch mit einem Sieg nicht mehr die Abstiegsränge verlassen.

Auch die zweite Mannschaft des TTC Tuttlingen hat am Wochenende ihr letztes Saisonspiel auszutragen. Die Blau-Weißen, aktuell Fünfter in der Landesklasse, treten beim Tabellennachbarn in Gomaringen an. Mit einem Sieg könnten sich die Tuttlinger noch auf Tabellenplatz vier verbessern.