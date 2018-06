TTC Tuttlingen hofft auf den Klassenerhalt

Die Oberliga-Mannschaft des TTC Tuttlingen startet am Samstag, 26. September, in die neue Saison. Nach dem Aufstieg in die höchste Klasse Baden-Württembergs 2013 darf man sich in Tuttlingen mindestens ein weiteres Jahr hochklassigen Tischtennissport freuen. Sowohl die Mannschaftsaufstellung als auch das Saisonziel haben sich zur Vorsaison nicht verändert. Volker Schneider, Detlef Stickel, Niki Schärrer, Thomas Fader, Marian Pudimat und Martin Ettwein werden versuchen, die nötigen Punkte für den erneuten Klassenerhalt zu erkämpfen.

Ein Blick auf die Mannschaftsaufstellungen der Konkurrenten lässt erahnen, dass dies auch in der kommenden Saison kein einfaches Unterfangen werden wird. Der TTC Tuttlingen, als eine der wenigen Ausnahmen in der Oberliga ohne ausländischen Spitzenspieler in seinen Reihen, sieht sich erneut einer starken Konkurrenz gegenüber.

Klarer Meisterschaftsfavorit ist der SV Salamander Kornwestheim. Das Team hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verstärkt und wird kaum zu bezwingen sein. Dahinter dürfte es einen spannenden Kampf um die weiteren Plätze geben, wobei die Teams aus Plüderhausen, Weil, Gnadental, Untertürkheim und Satteldorf als Favoriten auf die vorderen Mittelfeldplätze gelten. Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg könnten für den TTC die Aufsteiger aus Singen, Odenheim und Neckarbischofsheim werden. Letzterer wird am Samstag auch der erste Gast in der Tuttlinger Albert-Schweizer-Halle sein.

Die TTG Neckarbischofsheim machte den Aufstieg in die Oberliga als Zweitplatzierter der Badenliga in der vergangenen Saison perfekt. Ähnlich wie beim TTC Tuttlingen ist auch bei den Neckarbischofsheimern die Ausgeglichenheit der Mannschaft als große Stärke einzuschätzen. Angeführt von ihren Spitzenspielern Milan Kacnik und Filip Pindura wird der Aufsteiger versuchen, in Tuttlingen seine ersten Oberligapunkte zu sammeln. Vor heimischem Publikum wird das Tuttlinger Team allerdings mit aller Macht versuchen, dies zu verhindern. „Wir erwarten am Samstag ein Duell auf Augenhöhe, sind jedoch guter Dinge, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erfolgreich in die Saison starten können“, gibt sich Tuttlingens Nummer fünf, Marian Pudimat, vor dem Spiel optimistisch.

Spielbeginn am Samstag ist (wie auch in allen kommenden Heimspielen) eine halbe Stunde früher als bisher, um 18.30 in der Albert-Schweizer-Halle. Der Eintritt ist wie gewohnt frei. (tf)