TTC Tuttlingen gegen Ottenbronn in Favoritenrolle

Der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen empfängt im zweiten Spiel der Rückrunde den TTC Ottenbronn. Spielbeginn in der Albert-Schweitzer-Halle ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Die Vorzeichen für diese Partie sind klar: Die Tuttlinger gehen als Tabellenzweiter gegen den Vorletzten als Favorit ins Spiel. Doch einfach dürfte es für die furios in die Rückrunde gestarteten Blau-Weißen nicht werden, denn der Aufsteiger aus dem Teilort von Althengstett verfügt in Bestbesetzung über ein starkes Team. In der Vorrunde profitierten die Tuttlinger beim 9:5-Erfolg vom Ausfall der Nummer eins, Christoph Schmidl, mit einer Vorrundenbilanz von 13:3-Spielen einer der besten Akteure der Liga. Sonst hätte wohl dieses Spiel bereits sehr knapp geendet.

So geht es für beide Mannschaften um ziemlich viel: Die Tuttlinger brauchen zwei Punkte, um vorne dran zu bleiben, die Gäste hingegen benötigen jetzt bei einem aktuellen Punktestand von 6:12 jeden Zähler, um dem direkten Wiederabstieg zu entgehen.