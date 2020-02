TTC Tuttlingen feiert auch in Mühringen 9:2-Kantersieg

Der TTC Tuttlingen hat die Reihe klarer Erfolge fortgesetzt und damit den zweiten Platz in der Tischtennis-Verbandsliga gefestigt. Beim TTC Mühringen kamen die Donaustädter zu einem 9:2-Erfolg. Die Gastgeber waren dabei ohne ihren Spitzenspieler Markus Teichert angetreten, so dass sich dieses Spiel schon recht früh zugunsten der Blau-Weißen entwickelte.

Die Tuttlinger bleiben dem Tabellenführer, der TSG Heilbronn, dicht auf den Fersen. Nach zwölf Partien sind beide Mannschaften nur einen Punkt getrennt, während der Verfolger TG Donzdorf weiter Punkte lässt.

Bereits nach den Doppeln hatten sich die Donaustädter einen leichten Vorteil erspielt. Das 2:1 nach klaren Erfolgen von Detlef Stickel/Niki Schärrer und Marian Pudimat/Thomas Fader bei einer Niederlage von Jan Eike Wegner/Andreas Kohler erwies sich als solides Fundament für die Einzel. Hier musste der ans vordere Paarkreuz aufgerückte Wegner zwar eine Niederlage gegen Namesztovszki hinnehmen, doch fortan punkteten nur noch die Tuttlinger. So erkämpfte Stickel in seinem Spiel gegen Frank Bolanz die Führung zurück. Für das 4:2 aus Tuttlinger Sicht sorgte Pudimat mit einem deutlichen Erfolg über Jan Schmidt. Eng ging es in der Partie zwischen Schärrer und Mario Pachlhofer her, doch auch hier konnte sich die Tuttlinger Nummer drei letztlich durchsetzen. Kohler musste gegen Hertkorn ebenfalls in den Entscheidungssatz, den der junge Tuttlinger knapp für sich entschied. Der siebte Punkt für die Gäste war hingegen schnell unter Dach und Fach: Fader ließ Schüle bei seinem 3:0 keine Chance. Der zweite Durchgang startete dann mit der Spitzenbegegnung Namesztovszki gegen Stickel, die hochklassigen und spannenden Tischtennissport bot. Hier erspielte sich der Tuttlinger im Entscheidungssatz Vorteile und baute seine eindrückliche Erfolgsbilanz weiter aus. Den Schlusspunkt nach einer Spielzeit von etwas mehr als zwei Stunden setzte Wegner, der Bolanz beim 3:0 klar dominierte.

Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler zweitgenannt): Attila Namesztovszki/Frank Bolanz – Jan Eike Wegner/Andreas Kohler 3:1 (9:11, 11:8, 11:5, 11:6); Jan Schmidt/Mario Pachlhofer – Detlef Stickel/Niki Schärrrer 0:3 (5:11, 3:11, 6:11); Erik Hertkorn/Mark Schüle – Marian Pudimat/Thomas Fader 0:3 (6:11, 9:11, 7:11); Namesztovszki – Wegner 3:0 (11:4, 11:9, 11:5); Bolanz – Stickel 1:3 (5:11, 12:10, 12:14, 5:11); Schmidt – Pudimat 0:3 (5:11, 3:11, 5:11); Pachlhofer – Schärrer 2:3 (11:6, 9:11, 13:11, 8:11, 3:11); Hertkorn – Kohler 2:3 (4:11, 11:8, 4:11, 11:3, 11:13); Schüle – Fader 0:3 (3:11, 5:11, 5:11); Namesztovszki – Stickel 2:3 (11:9, 8:11, 11:6, 9:11, 6:11); Bolanz – Wegner 0:3 (3:11, 4:11, 9:11).