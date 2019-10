TTC Tuttlingen erobert Tabellenführung zurück

Mit einem 9:4-Sieg gegen den TTC Mühringen hat der TTC Tuttlingen die Tabellenspitze in der Tischtennis-Verbandsliga zurückerobert. Die Tuttlinger weisen derzeit eine Punktebilanz von 6:2 auf und haben damit den erhofften guten Saisonstart hingelegt.

Der TTC Mühringen war ohne seine Nummer eins Markus Teichert nach Tuttlingen gekommen. Bei den Gastgebern fehlten Marian Pudimat und Niki Schärrer.

Die Doppel verliefen erwartungsgemäß: Deutlichen Siegen des Spitzendoppels Detlef Stickel/Volker Schneider und der neu gebildeten Paarung Thomas Fader/Andreas Kohler stand die einkalkulierte Niederlage von Jan Eike Wegner/Martin Ettwein gegenüber. Am vorderen Paarkreuz erteilte Stickel dem aufgerückten Chistian Wessels eine deutliche Abfuhr, während Volker Schneider gegen den starken Attila Namesztovszki eine knappe Fünf-Satz-Niederlage hinnehmen musste.

Die Weichen in Richtung des klaren Erfolgs stellte das mittlere Paarkreuz: Hier zeigte zunächst Neuzugang Wegner mit einem Sieg gegen Mario Pachlhofer, dass er sich gut in das Team eingefunden hat. Thomas Fader holte gegen Frank Bolanz den Punkt zum 5:2. Die Spiele am hinteren Paarkreuz brachten für die Blau-Weißen Sieg und Niederlage. Zunächst untermauerte Andreas Kohler mit einem 3:0-Erfolg über Mark Schüle seine starke Form. Ettwein musste sich hingegen Schmidt in drei Sätzen geschlagen geben. Auch am vorderen Paarkreuz teilte man sich die Punkte: Während Namesztovszki im Duell der Spitzenspieler gegen Stickel die Oberhand behielt, kam Schneider zu einem 3:0-Sieg gegen Wessels.

Das mittlere Paarkreuz der Tuttlinger machte dann den Deckel drauf: Wegner hatte gegen Bolanz zwar einige Gegenwehr zu brechen, setzte sich aber in einem engen Spiel durch. Mannschaftskapitän Thomas Fader machte es gegen Pachlhofer hingegen schnell: Sein 3:0-Erfolg über Pachlhofer bescherte den Tuttlingern den Sieg nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 15 Minuten.

Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler erstgenannt): Detlef Stickel/Volker Schneider – Frank Bolanz/Mark Schüle 3:0 (12:10, 11:5, 11:9); Jan Eike Wegner/Martin Ettwein – Attila Namesztovszki/Christian Wessels 0:3 (6:11, 7:11, 5:11); Thomas Fader/Andreas Kohler – Mario Pachlhofer/Jan Schmidt 3:0 (11:6, 11:8, 11:6); Stickel – Wessels 3:0 (11:3, 11:8, 11:2); Schneider – Namesztovszki 2:3 (8:11, 11:9, 5:11, 11:1, 8:11); Wegner – Pachlhofer 3:1 (11:5, 11:6, 7:11, 11.6); Fader – Bolanz 3:1 (12:10, 11:7, 7:11, 11:4); Kohler – Schüle 3:0 (12:10, 11:9, 11:8); Ettwein – Schmidt 0:3 (5:11, 9:11, 10:12); Stickel – Namesztovszki 1:3 (11:8, 9:11, 6:11, 10:12); Schneider – Wessels 3:0 (11:7, 11:5, 11:3); Wegner – Bolanz 3:1 (13:11, 11:6, 12:14, 12:10); Fader – Pachlhofer 3:0 (11:5, 11:6, 11:4).