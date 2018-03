TTC Tuttlingen empfängt Schlusslicht

Auf dem Papier sind die Tischtennisspieler des TTC Tuttlingen und des TTV Möhringen am Samstag in der Favoritenrolle. Während die Donaustädter ihre Aufgabe gegen einen Fast-Absteiger in der Verbandsliga siegreich lösen könnten, dürften es die Vorstädter in der Kreisklasse schon schwerer haben.

Verbandsliga

TTC Tuttlingen – TV Calmbach (Samstag, 18.30 Uhr/Hinrunde 9:5). Die Vorzeichen für das Heimspiel gegen Calmbach in der Albert-Schweitzer-Halle sind klar. Die Gastgeber gehören als Dritter zu den besten Mannschaften der Liga, während Aufsteiger Calmbach mit drei Punkten auf dem letzten Platz liegt. Bei nur noch fünf ausstehenden Spielen und zehn Punkten Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind die Gäste so gut wie abgestiegen. Dennoch sind die Tuttlinger vor dem heutigen Spiel gewarnt. In der Vorrunde gab es einen mühsamen Erfolg. Über drei Stunden dauerte es, bis die Tuttlinger den neunten und entscheidenden Punkt eingefahren hatten. Nach dem Gewinn aller Doppel mussten die Blau-Weißen fünf Einzel abgeben, sodass dieses Spiel lange Zeit offen blieb.

Mit einem Sieg könnten die Tuttlinger ihren dritten Platz festigen. Der Abstand zu den ersten beiden Mannschaften SC Staig und SV Salamander Kornwestheim II – der Meister steigt sicher auf, der Vizemeister muss in die Relegation – dürfte mit drei beziehungsweise fünf Punkten mittlerweile zu groß sein, um die Rückkehr in die Oberliga zu schaffen.

Kreisklasse A 1 Bad. Schwarzwald

TV Sunthausen – TTV Möhringen (Samstag, 18 Uhr/5:8). Von der Tabellenkonstellation wäre ein Sieg der Gäste zu erwarten. Immerhin trifft der abstiegsgefährdete Achte auf den Dritten. Da der TTV aber stark ersatzgeschwächt in Sunthausen antreten muss, dürfte es schwer werden, dort zu punkten.