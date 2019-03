Der TTC Tuttlingen tritt am Samstag gegen den Tabellenzweiten, die TTF Altshausen, an (Albert-Schweitzer-Halle, 18.30 Uhr). Die Gäste haben derzeit 25:3 Punkte auf ihrem Konto und sind gleichauf mit dem Tabellenführer, der TG Donzdorf. Ganz anders die Situation bei den Tuttlingern: Sie stehen mit 12:16 Punkten im Abstiegskampf. So geht es für beide Mannschaften um viel. Favorit sind die Gäste, doch so ganz aussichtslos ist die Situation für die Blau-Weißen nicht. Drei Spiele stehen in dieser Saison für die Tuttlinger noch an. Nach dem Altshausen-Spiel geht es noch gegen den TTC Mühringen und gegen den TTC Ergenzingen. Diese beiden Mannschaften stehen in der Tabelle hinter den Tuttlingern; Siege hier sind also Pflicht. Um am Ende nicht auf dem Relegationsplatz zu landen, wäre ein Punktgewinn gegen Altshausen allerdings Gold wert.