TTC Tuttlingen brilliert und verliert

Der TTC Tuttlingen hat in der Tischtennis-Verbandsliga gegen den Tabellenzweiten aus Altshausen verloren und kann den Relegationsplatz aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. In der Bezirksliga unterlag der TTC Spaichingen dem TV Liptingen knapp mit 6:9.

Verbandsliga

Ein bitterer Abend für die Verbandsligamannschaft des TTC Tuttlingen: Da zeigten sich die Blau-Weißen drei Stunden auf Augenhöhe mit dem Tabellenzweiten TTF Altshausen und verloren doch klar mit 2:9, weil alle sieben Fünfsatzspiele an die Gäste gingen. Erstmals in dieser Saison kam dabei die Tuttlinger Stammbesetzung zum Einsatz, hatten doch Marian Pudimat und Thomas Fader mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen.

Begonnen hatte die Negativserie bereits in den Doppeln, als Marian Pudimat und Thomas Fader das Spitzendoppel der Gäste am Rande einer Niederlage hatten. Nach 0:2-Satzrückstand kämpften die beiden Tuttlinger bravourös, doch am Ende hatten die Gäste im Entscheidungssatz zwei Punkte mehr auf dem Konto. Ein klarer Sieg der Paarung Detlef Stickel/Volker Schneider stand ein deutliches 0:3 des Doppels Niki Schärrer/Andreas Kohler gegenüber.

Was nun in den nächsten zwei Stunden folgte, hatte es in der Albert-Schweitzer-Halle in der Form nicht gegeben. Die Gastgeber kämpften vorbildlich, drehten Rückstände und lieferten begeisternde Spiele – aber am Ende triumphierten die Gäste. Volker Schneider hatte gegen den Spitzenspieler der Gäste, Petr Ocko, bereits Matchball, aber letztlich unterlag er mit 13:15 im Entscheidungssatz. Der erste – und letztlich auch einzige Einzelsieg – gelang Thomas Fader.

Noch war dem Mannschaftskapitän seine Fußverletzung anzumerken, doch dank taktischen Geschicks holte er sich ein 3:1 ggen Petr Novotny. Was folgte, war das übliche Bild an diesem Abend: Andreas Kohler erspielte sich gegen den Ex-Tuttlinger Wolfgang Jagst zunächst Vorteile, konnte aber auch nicht verhindern, dass dieses Spiel zugunsten des Routiniers kippte. Nach der 0:3-Niederlage Stickels gegen Ocko zeigte Schneider gegen Zech noch einmal eine Klasseleistung, doch zum Sieg reichte es ihm an diesem verhexten Abend auch nicht.

Mit dieser Niederlage hat sich die Situation für die Tuttlinger weiter verschärft. Die Mannschaft ist nun auf fremde Hilfe angewiesen, will sie die Saison nicht auf dem ungeliebten Relegationsplatz beenden.

TTC Tuttlingen – TTF Altshausen 2:9: Die Spiele im Einzelnen (Tuttlinger Spieler erstgenannt): Detlef Stickel/Volker Schneider – Gabor Toth/Wolfgang Jagst 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:8); Marian Pudimat/Thomas Fader – Petr Ocko/Damian Zech 2:3 (4:11, 6:11, 12:10, 13:11, 9:11); Niki Schärrer/Andreas Kohler – Frantisek Blanar/Petr Novotny 0:3 (8:11, 8:11, 9:11); Stickel – Zech 2:3 (11:6, 9:11, 7:11, 12:10, 5:11); Schneider – Ocko 2:3 (6:11, 11:2, 15:13, 7:11, 13:15); Pudimat – Blanar 2:3 (11:6, 11:13, 11:8, 8:11, 4:11); Schärrer – Toth 2:3 (8:11, 4:11, 11:8, 12:10, 8:11); Fader – Novotny 3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:5); Kohler – Jagst 2:3 (11:8, 9:11, 8:11, 13:11, 4:11); Stickel – Ocko 0:3 (9:11, 12:14, 8:11); Schneider – Zech 2:3 (11:7, 7:11, 11:13, 11:6, 10:12).

Bezirksliga Herren

TTC Spaichingen I – SV Liptingen I 6:9. Der TTC Spaichingen I hat das Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Liptingen I knapp mit 6:9 verloren. Beide Mannschaften mussten auf mehrere Stammspieler verzichten, was die Gäste an diesem Tag besser kompensieren konnten. Bei den Gastgebern waren Heiko Paitz und Frank Dinter mit jeweils zwei Einzelsiegen die herausragenden Spieler, bei den Gästen aus Liptingen gewannen Thomas Fuhrmann und Erich Epp im hinteren Paarkreuz alle vier Einzel. In der Tabelle hat sich durch dieses Ergebnis nichts verändert, Liptingen I bleibt Tabellendritter und Spaichingen I liegt weiter auf dem achten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag empfängt der TTC Spaichingen I den Tabellenvorletzten TSV Hochmössingen I.