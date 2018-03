TTC Tuttlingen auf der Suche nach Vorrunden-Form

In den Tischtennisligen der Region gehen die Mannschaften aus Tuttlingen, Spaichingen, Liptingen und Möhringen am Wochenende an die Platte.

Verbandsliga

TTC Tuttlingen – TTF Altshausen (Samstag, 18.30 Uhr, Hinspiel 7:9). Der Vergleich zwischen dem Vierten und Fünften in der Albert-Schweitzer-Halle verspricht ein enges Spiel zu werden. Bereits in der Vorrunde zeigte sich, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind. Die Tuttlinger mussten in Altshausen eine unglückliche 7:9-Niederlage hinnehmen.

Nach den eher durchwachsenen Leistungen der vergangenen Wochen hoffen die Blau-Weißen, dass sie gegen Altshausen wieder zur Form der Vorrunde zurückfinden. Beim Spiel im vergangenen Oktober zeigten sich die Oberschwaben am mittleren Paarkreuz überlegen, wo sie alle vier Einzel gewinnen konnten. Drei Einzelerfolge im vorderen Paarkreuz und zwei an den Positionen fünf und sechs reichten nicht aus, um Zählbares mitzunehmen. Detlef Stickel war in Altshausen der einzige Spieler der Tuttlinger, der zwei Einzelerfolge für sich verbuchen konnte. Mit einem Erfolg könnten die Tuttlinger Tuchfühlung zu Tabellenplatz drei halten. Dort steht derzeit die TG Donzdorf, die wie der TTC ebenfalls neun Minuspunkte auf dem Konto hat.

Bezirksliga

TTC Spaichingen – SV Liptingen (Samstag, 17 Uhr, Hinspiel 6:9). In der Rückrunde haben sich die Gäste noch keine Blöße gegeben und sind nach den 6:0-Punkten in Spaichingen auch in der Favoritenrolle. Die Duelle zwischen den alten Rivalen waren in der Vergangenheit des Öfteren enge und spannende Spiele. Während Spaichingen bei sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone halbwegs gesichert ist, kann der SVL noch einen Blick nach oben richten. Der Dritte kann sich bei drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz keinen Patzer mehr erlauben.

Kreisklasse A1 Bad. Schwarzwald

TTC Schonach – TTV Möhringen (Samstag, 20 Uhr, Hinspiel 2:8). Ihre Erfolgsserie wollen die Möhringer auch im Schwarzwald fortsetzen. Gelingt wie in der Hinrunde ein Sieg, bleibt der TTV im Aufstiegsrennen der Konkurrenz auf den Fersen. Sollte Blumberg II patzen, würde der TTV mit einem Sieg auf den dritten Platz vorrücken.

Kreisklasse D1 Bad. Schwarzwald

TTC Bräunlingen III – TTV Möhringen II (Samstag, 18 Uhr, Hinspiel 8:4). Beim Dritten erhofft sich die Möhringer Reserve einen Teilerfolg.