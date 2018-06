TTC empfängt Spitzenreiter Grünwettersbach

Der Tischtennis-Oberligist TTC Tuttlingen trifft im zweiten Heimspiel der Rückrunde auf den ASV Grünwettersbach II (Albert-Schweitzer-Halle, Samstag, 25. Januar, 19 Uhr). Die Mannschaft aus dem Stadtteil von Karlsruhe führt derzeit die Tabelle souverän mit 20:0 Punkten an. So dürfte es für die zuletzt guten Tuttlinger schwierig werden, gegen die starken Badener etwas Zählbares zu holen.

Mit dem Sieg gegen Mosbach von vor zwei Wochen haben die Tuttlinger ihre Chancen auf den Klassenerhalt deutlich erhöht. In diesem Spiel zeigte die Mannschaft eine tolle Leistung. Doch auch die prima Form der letzten Wochen dürfte gegen die übermächtigen Nordbadener kaum ausreichen, um Punkte holen zu können. Dennoch kommt es auch dieser Begegnung wieder zu einer ganzen Reihe von reizvollen Spielen. So zeigte Thomas Fader in der Vorrunde gegen Matthias Blum eine Klasseleistung und auch in den Doppeln hielten die Tuttlinger gut mit.

Dass die Grünwettersbacher ganz oben in der Tabelle stehen, haben sie vor allem ihrer Ausgeglichenheit zu verdanken, aber auch ihrer überragenden Nummer eins. Sanmay Paranjape, der beim Tabellenführer nicht immer zum Einsatz kommt, beendete die Hinserie ohne eine Niederlage. Marlon Spieß und Florian Blum spielten an den folgenden Positionen eine solide Vorrunde. Beiden zählen aber nicht zu den absoluten Spitzenspielern der Liga. Fast unschlagbar präsentierte sich aber das mittlere Paarkreuz der Gäste. Marcin Miszweski und Manuel Winter erwiesen sich als die besten Spieler an den Positionen drei und vier. Zuletzt präsentierte sich aber auch das mittlere Paarkreuz der Blau-Weißen mit Volker Schneider und Marian Pudimat in überragender Form, so dass es hier sicherlich zu interessanten Spielen kommen wird. Mit Joachim Sekinger verfügen die Grünwettersbacher zudem noch über eine Nummer fünf, die in der Vorrunde nur ein Spiel verloren hat.

Für die Tuttlinger gilt es, in diesem Spiel gut mitzuhalten und vielleicht den einen oder anderen Sieg einzufahren. Mitte Februar warten auf die Blau-Weißen Aufgaben, die zu lösen sind. (mas)