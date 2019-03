TSV Stetten a.k.M. ist vorzeitig Meister

Durch den Sieg beim TSV Stetten a.k.M. hat Hechingen die Meisterschaft perfekt gemacht. Im zweiten Spiel gab es dann eine knappe Niederlage beim Tabellendritten HSG Baar III. Stetten a.k.M. kam zu einem nicht unbedingt erwarteten Erfolg gegen den Tabellenzweiten Weilstetten III und gab dadurch die rote Laterne an Streichen II ab. In einem Mittelfeldduell kam Burladingen zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen Rottweil III.

Kreisliga A Männer

TSV Stetten a.k.M. – TV Hechingen 24:28 (11:16). Die Hechinger fanden etwas besser ins Spiel, konnten sich aber anfangs nicht wirklich absetzen. Zur 21. Minute stand es 9:10 für die Gäste. Bis zur Halbzeit konnten sie sich aber dann doch eine Fünf-Tore- Führung erarbeiten. Nach der Halbzeit wurde es wieder spannender. Die Stettener versuchten noch einmal aufzuholen, um das Spiel zu drehen, kamen aber nur bis auf vier Tore heran. Diese Führung konnten die Hechinger dann bis zum Schluss halten. Beste Torschützen: Heim: Lukas Löffler 7, Leonhard Löffler 6, Gast. Sebastian Mönch 7.

TSV Stetten a.k.M. – TV Weilstetten III 28:26. Nicht gemeldet.

HSG Baar III – TV Hechingen 30:29 (14:18). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Hechingen mehr vom Spiel und konnte sich zum 5:10 absetzen. Diesen Vorsprung hielten die Gäste dann bis zum 12:17. Dann wurde die HSG aber immer stärker, holte Tor um Tor auf und hatte in einem spannenden Finale das Glück auf seiner Seite. Beste Torschützen: Heim: Jan-Philipp Schmider 8/4, Gast: Sebastian Mönch 7, Uli Kaelber 6.

TSV Burladingen – HSG Rottweil 3 30:26 (15:14). In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Dabei wechselte die Führung ständig. Nach dem Wechsel zeigte sich Burladingen in der Abwehr verbessert und setzte sich mit schnellen Angriffen zum 23:18 ab. In der Schlussphase konnte die HSG das Ergebnis dann noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: Heim: Manuel Göz 11/5, Thomas Pfister 7, Gast: Danijel Talevic 7.