TSV Balgheim will im Verfolgerduell in Bitz punkten

Im Handballbezirk Neckar-Zollern steht am Wochenende im Aktiven-Bereich auf Grund der Weltmeisterschaft nur ein kleines Spielprogramm an. Gespielt wird nur in der Bezirksliga Männer, Bezirksklasse Männer, Bezirksliga Frauen und im Bezirkspokal der Frauen.

Bezirksliga Männer

Der Tabellenzweite Schömberg geht mit leichten Vorteilen in sein Heimspiel gegen Rottweil II. Auch von der TG Schwenningen kann man einen Heimsieg gegen den Tabellenletzten Ostdorf/Geislingen erwarten. Offen ist dagegen das Kellerduell zwischen Streichen und der HSG Neckartal.

TG Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen (Freitag, 20.30 Uhr; Deutenberghalle 2). Die Schwenninger stehen im gesicherten Mittelfeld und können ohne Druck in diese Partie gehen. Doch der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen hat nichts zu verschenken und rechnet sich nach dem Punktgewinn im Vorspiel gute Chancen auf einen Erfolg aus.

TV Streichen – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Beide Mannschaften stehen im Abstiegskampf und wollen sich mit einem Sieg weiter nach vorne arbeiten. Die HSG Neckartal hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, doch mit der Unterstützung der Zuschauer möchte Streichen an den Gästen vorbeiziehen.

TG Schömberg – HSG Rottweil II (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Im Hinspiel mussten die Schömberger eine Niederlage hinnehmen. Danach gewann die TG alle Spiele und arbeitete sich auf den zweiten Platz vor. Diesen wollen sie vor eigenem Publikum festigen und sich für die Vorspielniederlage revanchieren.

Bezirksklasse Männer

Das Verfolgerduell zwischen Winterlingen-Bitz und Balgheim ist offen und auch im Kellerduell zwischen Schömberg II und Rietheim-Weilheim II gibt es keinen Favoriten.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim II (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Abstiegskampf pur ist angesagt, wenn der Zweitletzte den Drittletzten empfängt. Beide Mannschaften haben bislang drei Siege auf dem Konto und wollen sich mit einem Erfolg näher an das Mittelfeld heranarbeiten. Das Vorspiel konnten die Schömberger sicher für sich entscheiden. Doch die Gäste tankten am vergangenen Wochenende mit einem sicheren Auswärtserfolg neues Selbstvertrauen.

HWB Winterlingen-Bitz – TSV Balgheim (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Bitz). Nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende darf sich Winterlingen-Bitz keinen Ausrutscher mehr erlauben, wenn man weiter im Rennen um einen der Spitzenplätze bleiben will. Der Gast aus Balgheim steht einen Platz besser da und will ebenso seine Chance wahren.

Bezirksliga Frauen

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz will sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren und wird vor eigenem Publikum alles daran setzen, um vom vorletzten Platz wegzukommen. Die Spaichingerinnen konnten sich am vergangenen Wochenende mit einem Heimsieg etwas Luft nach hinten verschaffen, können sich aber noch nicht in Sicherheit wiegen.

Pokal Frauen, 2. Runde

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Hossingen-Meßstetten II (Freitag, 20.30 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen). Der Bezirksligist Ostdorf/Geislingen konnte die vergangenen vier Punktspiele gewinnen und geht mit dem nötigen Selbstvertrauen in dieses Pokalspiel. Doch trotz des Heimvorteils dürfte die Partie kein Selbstläufer werden. Die eine Klasse tiefer spielenden Gäste führen die Tabelle der Bezirksklasse an. Die TG Schömberg, TG Schwenningen und HSG Hossingen-Meßstetten I haben bereits das Halbfinale erreicht.