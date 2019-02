TSV Balgheim wahrt mit Heimsieg Aufstiegschancen

Mit einem sicheren Heimsieg gegen den Vorletzten TV Spaichingen II hat Winterlingen-Bitz den zweiten Platz gefestigt. Dritter ist weiter der VfH Schwenningen, der zu einem knappen Auswärtserfolg bei der Reserve der HSG Baar kam. Durch den Heimsieg gegen Onstmettingen verbesserte sich Balgheim auf den vierten Platz. Im Duell der Kellerkinder kam Schömberg II zu einem wichtigen Auswärtssieg beim Schlusslicht Frittlingen-Neufra.

Bezirksklasse Männer

HSG Frittlingen-Neufra – TG Schömberg II 23:27 (10:12). Die Gäste aus Schömberg bestimmten in den ersten 30 Minuten das Geschehen, ohne sich richtig absetzen zu können. So gelang Frittlingen-Neufra immer wieder der Ausgleich. Nach dem Wechsel wurden die Gastgeber stärker und gingen beim 17:16 in der 45. Minute erstmals in Führung. Bis zum 21:21 war es nun ein offener Schlagabtausch. Danach gelang den Gästen ein 4:0-Lauf und somit war die Partie entschieden. Beste Torschützen: HSG: Aaron Hoffmann 5, René Stärk 5; TGS: Frank Eha 8/2, Marco Besenfelder 6.

HSG Baar II – VfH Schwenningen 25:26 (17:18). Es war von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel mit vielen Zeitstrafen. Dabei konnte sich aber keine Mannschaft entscheidende Vorteile herausspielen. Immer wieder wechselte die Führung. Auch nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch. Beim 21:24 setzte sich der VfH erstmals mit drei Toren ab, doch die HSG konterte mit einem 4:0-Lauf. Am Ende nahmen die Gäste etwas glücklich die Punkte mit. Beste Torschützen: HSG: Raphael Schmider 6/1; VfH: Marius Anton 9/4.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen II 34:22 (13:7). Winterlingen-Bitz nahm von Beginn an das Heft in die Hand und führte schnell 3:1. Aus einer sicheren Abwehr heraus bauten die Gastgeber ihren Vorsprung weiter aus und führten zur Halbzeit bereits mit sechs Toren. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten erneut die Gastgeber. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel des HWB und die Spaichinger verkürzten auf 18:14. Der HWB zog nun das Tempo wieder an und kam am Ende zu einem ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: HWB: Timo Schlagenhauf 7, Luca Truisi 6/5; TVS: Sven Weidner 5/1, Patrick Hafner 4.

TSV Balgheim – TV Onstmettingen 28:25 (15:11). Die Balgheimer erwischten den besseren Start und bauten ihren Vorsprung bis zur 15. Minute auf 9:5 aus. Doch die Onstmettinger gaben nie auf und kämpften sich wieder auf 12:11 heran. Auch nach dem Wechsel hatte die Heimmannschaft immer die Nase vorne und setzte sich teilweise mit vier Toren ab. Beim 25:23 schöpften die Onstmettinger noch einmal Hoffnung, doch Balgheim ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Beste Torschützen: TSV: Yoann Mattes 7; TVO Sebastian Stocker 6.

Kreisliga A Männer

Tabellenführer TV Hechingen kam zum erwarteten Heimsieg gegen die abstiegsgefährdeten Gäste aus Stetten a.k.M. Einen überraschenden Auswärtserfolg landete der Vorletzte TSV Burladingen beim Tabellendritten HSG Baar III und sammelte somit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

TV Hechingen – TSV Stetten a.k.M. 31:17 (15:10). Beide Mannschaften hatten zunächst große Probleme im Abschluss. Hechingen nutzte dann Fehler der Gäste aus und ging 4:1 in Führung. Beide Abwehrreihen standen nun stabil, doch Hechingen baute seinen Vorsprung bis zur Halbzeit auf fünf Tore aus. Im zweiten Spielabschnitt legten die Hechinger nach und verwerteten ihre Chancen nun konsequent. Beim 23:13 in der 41. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: TVH: Sebastian Mönch 13/2; TSV: Lukas Löffler 6, Marc Marquart 6/3.

HSG Baar III – TSV Burladingen 28:29. Nicht gemeldet.

Kreisliga B Männer

HSG Rietheim-Weilheim III – TG Schwenningen II 18:27 (9:13). Mit einer Rumpfmannschaft hielten die Gastgeber bis zur Halbzeit einigermaßen mit. Doch dann schwanden gegen den voll besetzten Gast die Kräfte und so ging das Ergebnis, der hohe Auswärtserfolg der TG-Reserve, in Ordnung. Mit diesem Sieg bauten die Schwenninger die Tabellenführung weiter aus. Beste Torschützen: HSG: Marcel Züfle 8/2; TGS: Richard Siegle 7/5, Christoph Reichmann .

HSG Neckartal II – HSG Hossingen-Meßstetten II. Dieses Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga C Männer

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen III 19:26 (9:12). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Dann nahmen die Gäste aus Spaichingen das Heft in die Hand und setzten sich teilweise mit fünf Toren ab. Die Gastgeber kämpften sich noch einmal auf zwei Tore heran, waren am Ende aber chancenlos. Mit diesem Sieg übernahmen die Primstädter wieder die Tabellenführung. Beste Torschützen: HWB: Christian Grzywna 6; Spaichingen: ausgeglichen.

Kreisliga A Frauen

Mit einem überlegenen Heimsieg gegen das Schlusslicht Burladingen wahrte der Tabellenzweite HSG Baar III seine Chancen im Titelrennen. Zu einem ungefährdeten Auswärtssieg kam der Tabellendritte Schömberg II bei der HSG Frittlingen-Neufra.

HSG Frittlingen-Neufra – TG Schömberg II 10:24 (5:12). Beim 1:0 gelang den Gastgeberinnen die einzige Führung in diesem Spiel. Danach hatten die Schömbergerinnen alles im Griff. Sie zeigten eine gute Abwehrleistung und setzten sich mit schnellen Angriffen Tor um Tor ab. Beste Werferinnen: HSG: Ann-Kathrin Betting 4; TGS: Tatjana Geiger 9/4.

HSG Baar III – TSV Burladingen 37:11 (17:6). Burladingen erzielte zwar das erste Tor, war danach aber chancenlos. Schnell setzte sich die HSG Baar auf 7:1 ab und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf elf Tore aus. Auch nach dem Wechsel dominierte die HSG das Spiel und kam am Ende zu einem Kantersieg. Beste Werferinnen: HSG: Jasmin Simmerer 12/5, Maria Grimm 6; TSV: Sophie Leis 4/1.