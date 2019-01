TSV Balgheim verspielt gegen Baar II in Schlussminuten 27:23-Führung

In der Handball-Bezirksklasse Männer hat die Reserve des TV Aixheim mit einem Sieg beim Tabellenletzten HSG Frittlingen-Neufra die Tabellenführung ausgebaut. Der Tabellenzweite VfH Schwenningen kassierte eine Heimniederlage gegen Winterlingen-Bitz. Der TSV Balgheim und die Reserve der HSG Baar teilten sich die Punkte. Weiterhin in Abstiegsgefahr bleiben Schömberg II und Spaichingen II nach den Heimniederlagen gegen Ostdorf/Geislingen II beziehungsweise Onstmettingen.

Bezirksklasse Männer

TG Schömberg II – HK Ostdorf/Geislingen II 28:36 (15:16). In der ersten Hälfte war das kampfbetonte Spiel ein offener Schlagabtausch. Dabei wechselte die Führung ständig. Nach dem 17:18 in der 33. Minute konnte sich Ostdorf/Geislingen II mit schnellen Gegenstößen und sicheren Abschlüssen dann kontinuierlich absetzen. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 12/1; HK: Tobias Stengel 7.

TSV Balgheim – HSG Baar II 27:27 (14:11). Die Balgheimer erzielten das 1:0 und hatten in der ersten Hälfte immer die Nase vorne. Beim 8:4 verschaffte sich der TSV erstmals etwas Luft. Doch die Gäste kämpften sich wieder zum 11:10 heran. Erneut setzten sich die Gastgeber mit vier Toren ab, ehe der HSG Baar beim 22:21 wieder der Anschluss gelang. Mit einem Zwischenspurt setzte sich Balgheim wieder ab und sah beim 27:23 in der 57. Minute bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste gaben nie auf und erzielten fünf Sekunden vor Spielende noch den etwas glücklichen Ausgleich. Beste Torschützen: TSV: Robert Hafen 6, Jens Werth 6/1, Yoann Mattes 6; HSG: Maximilian Kreutter 6.

TV Spaichingen II – TV Onstmettingen 30:32 (13:18). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen gingen die Gäste schnell 2:0 in Führung. Bis zum 8:9 in der 19. Minute blieb es spannend. Dann standen die Onstmettinger in der Abwehr besser und mit schnellen Angriffen setzten sie sich zum 10:16 ab. Nach dem Wechsel blieben die Gäste weiter am Drücker und sie bauten ihren Vorsprung auf acht Tore aus. In der letzten Viertelstunde wurden die Spaichinger immer stärker. Sie kämpften sich Tor um Tor heran und schafften beim 29:29 den Ausgleich. Sie konnten jedoch nie in Führung gehen und mussten daher den Gästen die Punkte überlassen. Beste Torschützen: TVS: Jonathan Ilg 6/1, Julian Gutmann 6; TVO: Michael Grzesch 8/3, Sebastian Stocker 7.

VfH Schwenningen – HWB Winterlingen-Bitz 25:29 (11:14). Die Schwenninger taten sich mit den aggressiv spielenden Gästen schwer. So lag Winterlingen-Bitz schnell mit 4:1 in Führung. Ständig lag der Gast mit zwei bis drei Toren in Front. Auch nach dem Wechsel kamen die Schwenninger nicht näher heran. Zudem hatte der HWB noch einen 5:0-Lauf und setzte sich bis zur 44. Minute zum 14:21 vorentscheidend ab. Erst in der Schlussphase konnte der VfH das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: VfH: Benjamin Früh 7/3, George Irinel Calin 7; HWB: Christian Grzywna 9/6, Til Henkel 5.

HSG Frittlingen-Neufra – TV Aixheim II 26:31 (13:17). In einem fairen Spiel gelang den Gastgebern beim 1:1 das einzige Mal der Ausgleich. Ansonsten hatten immer die Aixheimer die Nase vorne, doch bis zum 10:12 in der 23. Minute konnten sie sich keine nennenswerten Vorteile erspielen. Nach dem Wechsel machten die Gäste mit einem 7:0-Lauf alles klar. Nun ließ es der TV etwas ruhiger angehen und so konnte Frittlingen-Neufra noch einmal zum 21:25 verkürzen, doch der Sieg der Gäste geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Beste Torschützen: HSG: Michael Keck 5, Andreas Gassner 5/4; TVA: Florian Scharf 6, Philipp Gruler 5.

Kreisliga B Männer

Mit einem sicheren Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim III kam Hossingen-Meßstetten II bis auf zwei Punkte an den spielfreien Tabellenführer TG Schwenningen II heran.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Rietheim-Weilheim III 29:22 (15:10). Die Gastgeber nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Sie standen sicher in der Abwehr und kamen mit schnellen Angriffen immer wieder zum Torerfolg. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben und so war beim 24:17 die Vorentscheidung gefallen. Überschattet wurde die Partie durch die schwere Verletzung eines Spielers der HSG Hossingen-Meßstetten, wobei der Notarzt zum Einsatz kam. Beste Torschützen: H-M: Markus Kiesinger 12/3, R-W: Marcel Züfle 7/4.

HSG Rottweil IV – HSG Neckartal II 30:30 (17:14). Die Neckartäler zogen zu Beginn auf 6:2 davon. Doch Rottweil fand immer besser ins Spiel und führte in der Schlussphase 29:23. Dann leisteten sich die Gastgeber immer mehr Fehler und Neckartal II kam noch zu einem Unentschieden. Beste Torschützen: Rottweil: Felix Vogt 12/1; Neckartal: Erik Küstermann 10/6.