TSV Balgheim setzt sich an die Tabellenspitze

In der Handball-Bezirksliga Männer ist die TG Schömberg nach dem sicheren Heimsieg gegen die HSG Hossingen-Meßstetten nun alleiniger Tabellenführer. Die Rottweiler Reserve kam bei der TG Schwenningen nicht über ein Unentschieden hinaus. Im Aufsteigerduell setzte sich Winterlingen-Bitz gegen Aixheim II durch und ist weiterhin ohne Punktverlust. Mit dem Sieg bei der HSG Neckartal glich die HK Ostdorf/Geislingen ihr Punktekonto aus, während Streichen nach der dritten Niederlage in Folge weiterhin das Tabellenende ziert.

Bezirksliga Männer

TG Schömberg – HSG Hossingen-Meßstetten 31:20 (12:10). In der ersten Hälfte wechselte die Führung ständig, ohne dass sich eine Mannschaft große Vorteile erspielen konnte. Bis zum 12:12 in der 33. Minute war weiter alles offen. Die Schömberger wurden nun zwingender in ihren Aktionen und standen auch in der Abwehr besser. So lagen sie beim 19:13 erstmals mit sechs Toren vorne. Die Gäste resignierten nun und waren am Ende chancenlos. Beste Torschützen: Heim: Stefan Kiene 7; Gast: Jonas Hauser 6/1.

HSG Neckartal – HK Ostdorf/Geislingen 24:25 (13:11). Die HSG Neckartal fand gut ins Spiel und führte nach zwölf Minuten 5:1. Kurz vor der Pause wurden die Gäste stärker und verkürzten auf zwei Tore. Nach dem Wechsel konnte die HSG ihr Spiel dann nicht mehr so umsetzen, hatte bis zum 21:20 aber weiter die Nase vorne. In einer spannenden Schlussphase hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite. Beste Torschützen: Heim: Robin Heinzmann 7/3; Gast: Jan Alexander Riccobono 6, Jannik Walter 6/2.

TV Streichen – TV Spaichingen 27:32 (14:18). Die Gastgeber zeigten mehr Einsatzbereitschaft als in den vergangenen beiden Spielen, was auch zu einer Steigerung führte. Ein großes Manko waren aber die vielen individuellen Fehler und vergebenen Torchancen. Trotz der Niederlage sieht Streichens Trainer Marcel Endress daher zuversichtlich den nächsten Aufgaben entgegen. Beste Torschützen: Heim: Stefan Heinzelmann 7/2; Gast: Bryan Kopansky 9/4.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Aixheim II 30:26 (12:14). Die Gäste eröffneten den Torreigen. Sie hatten in der ersten Hälfte alles im Griff und lagen teilweise mit vier Toren vorne. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Beim 19:18 in der 41. Minute gingen sie erstmals in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Timo Schlagenhauf 10, Christian Grzywna 7/4; Gast: Marcel Obergfell 10/9.

TG Schwenningen – HSG Rottweil II 26:26 (15:12). Nach dem 1:0 für die Gastgeber hatten die Rottweiler bis zum 3:7 in der 15. Minute mehr vom Spiel. Dann stabilisierte sich die Abwehr der Schwenninger und sie drehten die Partie bis zur Halbzeit. Nach dem Wechsel baute die TG ihren Vorsprung auf 19:13 aus. Die aufopferungsvoll kämpfenden Rottweiler lagen die ganze Zeit hinten, schafften am Ende aber doch noch den etwas glücklichen Ausgleich. Beste Torschützen: Heim: Timo Findeklee 10; Gast: Marvin Alf 13/3.

Bezirksklasse Männer

Durch den knappen Sieg beim Tabellenletzten HSG Baar II übernahm der TSV Balgheim die Tabellenführung. Der TV Onstmettingen brachte der Spaichinger Reserve die erste Niederlage bei und glich sein Punktekonto aus. Auch in den restlichen beiden Begegnungen gab es recht deutliche Heimsiege.

TV Onstmettingen – TV Spaichingen II 32:23 (14:9). In der elften Minute lagen die Onstmettinger bereits mit 7:2 vorne. Kurz vor der Halbzeit kamen die Spaichinger wieder auf drei Tore heran. Doch gleich nach dem Wechsel zogen die Gastgeber auf 17:10 davon und waren nun die spielbestimmende Mannschaft. Die Spaichinger konnten nun nichts mehr entgegen setzen. Beste Torschützen: Heim: Michael Grzesch 8/4, Yannic Dett 6/4; Gast: Benjamin Fetzer 7, Steffen Maurer 6.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim II 28:18 (15:9). Die Schömberger gingen schnell in Führung. Bis zum 7:6 in der 19. Minute konnten die Gäste aber den Anschluss halten. Aus einer gut stehenden Abwehr heraus setzte sich die TGS dann mit schnellen Gegenstößen mit sieben Toren ab. Nach dem Wechsel hatten die Schömberger weiter alles im Griff und setzten sich sicher durch. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 8/1, Bastian Zanker 6; Gast: Johannes Schubert 6/3.

VfH Schwenningen – TV Hechingen 34:20 (15:9). Der VfH begann nervös und kam mit der langsamen Spielweise der Hechinger zunächst nicht klar. So lagen die Gastgeber nach 15 Minuten 4:5 hinten. Doch mit zunehmender Spieldauer bekam der VfH die Hechinger immer besser in den Griff und feierte am Ende noch einen hohen Sieg. Beste Torschützen: Heim: Benjamin Früh 7/3, Dennis Eschle 6; Gast: Uli Kälber 7, Patrick Lenz 6.

HSG Baar II – TSV Balgheim 25:27 (12:14). Die Gastgeber hatten in den ersten 15 Minuten mehr vom Spiel. Nach dem 7:7-Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem Wechsel bauten die Balgheimer ihren Vorsprung beim auf vier Tore aus (13:17). Sie gaben die Führung nun nicht mehr aus der Hand und retteten einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Jonas Neher 9/6, Luca Moosmann 6; Gast: Jens Werth 11:5.

Kreisliga A Männer

Aufsteiger TG Schwenningen II startete mit einem knappen Heimsieg gegen Rottweil III in die Saison. Die HSG NTW kassierte gegen Stetten a.k.M. die zweite Saisonniederlage.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TSV Stetten a.k.M. 24:26 (11:11). Es war von Beginn an ein kampfbetontes Spiel, wobei der Gast aus Stetten vor der Pause nicht ein einziges Mal in Führung gehen konnte. Beim 13:14 lag Stetten erstmals vorne. Es blieb weiterhin spannend, wobei der Gast am Ende seine Chancen besser nutzte. Beste Torschützen: Heim: Christian Scheunemann 8; Gast: Marc Marquart 9/6.

TG Schwenningen II – HSG Rottweil III 27:26 (14:11). Die Rottweiler erzielten das erste Tor. Doch mit einer starken Abwehrleistung drehte die TG die Partie. Der entscheidende Vorstoß gelang der TG beim 26:22. Beste Torschützen: Heim: Matthias Roncari 10/3; Gast: Andreas Hermann 7.

Kreisliga B Männer

Spaichingen III kam bei der Streichener Reserve zu einem Auswärtssieg und ist somit alleiniger Tabellenführer. Weiter auf den ersten Punktgewinn warten Rottweil IV und Rietheim-Weilheim III nach den Auswärtsniederlagen bei der dritten Mannschaft der HSG Albstadt beziehungsweise der Reserve des VfH Schwenningen.

HSG Albstadt III – HSG Rottweil IV 33:26 (19:12). Die neuformierte Albstädter Mannschaft hatte noch etwas Sand im Getriebe, was zu vielen technischen Fehlern führte. Durch die höhere Laufbereitschaft sicherten sich die Gastgeber aber einen am Ende deutlchen Sieg. Beste Torschützen: Heim: Andrea Rizzo 8; Gast: Felix Vogt 11/2.

VfH Schwenningen II – HSG Rietheim-Weilheim III 32:18 (15:10). Der VfH zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung und führte bereits nach zwölf Minuten 8:2. Kurz vor der Halbzeit kämpfte sich die HSG etwas heran. Nach dem Wechsel erhöhte der VfH den Druck und landete einen hohen Sieg. Beste Torschützen: Heim: Andreas Doser 7/1, Markus Kuresch 7, Christian Helbig 5; Gast: Patrick Eppler 5.

TV Streichen II – TV Spaichingen III 32:39 (18:16). Streichen II erwischte einen guten Start, ehe die Gäste zum 7:7 ausglichen. Die Spaichinger gingen beim 26:27 in der 45. Minute erstmals in Führung. Danach hatten sie mehr zuzusetzen und bauten ihren Vorsprung auf sieben Tore aus. Beste Torschützen: Heim: Manuel Schneller 9; Gast: Hansjörg Berner 10.

Kreisliga C Männer

TV Onstmettingen II – HSG Baar IV 35:37 (18:19). Schwache Abwehrreihen auf beiden Seiten ermögloichten ein torreiches Spiel. Beste Torschützen: Heim: Fabian Haasis 13/6, Yasin Saglik 8, Oliver Gagesch 8; Gast: Nico Bechtold 11/1, Hubertus Immer 6, Tom Wirtz 6/2.