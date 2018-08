TSG-Trainer Volkwein erwartet anderes Auftreten

Nicht nur auf den Fußballplätzen des Landkreises Tuttlingen wird am Wochenende um Punkte gespielt. Auch in der Nachbarschaft kämpfen die höherklassigen Teams um Zählbares. Besonders interessant sind am Wochenende die Oberliga-Partie der Villinger beim Ersten Ravensburg und das Landesliga-Derby zwischen dem VfB Bösingen und dem SV Zimmern.

Regionalliga

SC Freiburg II – TSG Balingen. Für beide Mannschaften ist das Aufeinandertreffen am Sonntag (14 Uhr) im Mösle-Stadion das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Beide Teams waren unter der Woche im Einsatz. Die TSG kam in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten FC Mengen durch Treffer vom Ex-Zimmerner Pascal Schoch, Stefan Vogler und Daniel Seemann zu einem mühevollen 3:1 (1:1)-Erfolg. Die Freiburger U 23 siegte im Nachholspiel bei Eintracht Stadtallendorf nach Rückstand noch 2:1. Beim ersten Dreier der Saison verloren die Breisgauer auch nach dem 0:1 weder die Ordnung noch die Geduld und gewannen nach einer guten Vorstellung verdient.

Auch deshalb wartet auf die Eyachstädter keine leichte Aufgabe. TSG-Trainer Ralf Volkwein war mit der Vorstellung in Mengen nicht zufrieden und erwartet von seiner Mannschaft am Sonntag wieder ein anderes Gesicht. „Freiburg ist eine spielstarke Mannschaft und verfügt über ein gepflegtes Kurzpassspiel“, weiß Volkwein und fügt an: „Für uns heißt es deshalb, wieder ans Maximum zu gehen, denn ansonsten wird es schwierig, etwas mitzunehmen“. Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2016/2017 in der Oberliga aufeinander. Freiburg gewann 3:0. (rn)

Oberliga

FV Ravensburg – FC 08 Villingen. Nach dem Einzug ins Achtelfinale des südbadischen Verbandspokal (4:1 bei Landesligist FC Neustadt) steht für die Villinger am Samstag (14 Uhr) eine deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Programm. Der FC 08 gastiert bei Tabellenführer FV Ravensburg, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist.

Dabei beeindruckte der FVR insbesondere durch den 2:1-Auswärtssieg bei der SGV Freiberg zum Saisonstart. Gegen diesen Gegner verlor der FC 08 am vergangenen Wochenende daheim 0:3. Villingen rechnet mit einem selbstbewussten Gegner und hat wegen des 0:1 in der vergangenen Saison keine guten Erinnerungen an das Stadion im Wiesental. „Uns erwartet ein Gegner, der individuell stark besetzt ist“, meint Villingens Trainer Jago Maric. Er hofft, dass „der Sieg in Neustadt uns wieder mehr Selbstvertrauen gegeben hat.“ Zudem gibt es gerade in der Offensive mehr Alternativen. Die Rückkehrer Damian Kaminski, Tobias Weißhaar und Yanick Haag spielten in Neustadt von Beginn an und waren für alle Tore verantwortlich. Kapitän Benedikt Haibt, der in Neustadt erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, ist ein Kandidat für die Anfangsaufstellung. Volkan Bak wird nach seinem Urlaub vermutlich in der U 23 zum Einsatz kommen. In der kommenden Woche wird Villingen einen Stürmer aus der dritten französischen Liga im Training testen. „Wir werden dann entscheiden, ob wir diesen Spieler verpflichten“, sagte Maric. (mape)

Landesliga Württemberg Staffel 3

VfB Bösingen – SV Zimmern. Mit dem Bezirksderby steht am Samstag ab 17 Uhr bereits der erste Kracher an. Auf die Floskel, dass diese brisanten Lokalkämpfe ihre eigenen Gesetze haben, setzen die Gastgeber ein wenig. Die Vorbereitung war nicht nach dem Geschmack von Bösingens Trainer Michael Neumann. „Sehr durchwachsen“, meint er. Die Unzufriedenheit rührt daher, dass ihm viele Spieler während der Vorbereitung fehlten. „Wir hatten phasenweise nur sieben, acht Spieler des Kaders im Training. Es waren auch einige Spieler der zweiten Mannschaft dabei. Aber das reicht dann halt nicht“, sagt Neumann, dessen Team zum Auftakt 1:1 in Nehren spielte.

Gegen den SVZ, der sich mit einem 0:0 gegen Gärtringen zufrieden geben musste, dürfte es für Bösingen nicht leicht werden, weiß Co-Trainer Manuel Bantle, der in dieser Woche die Trainingseinheiten leitete. „Aber wir freuen uns auf das erste Heimspiel und wollen uns nicht verstecken“, betont Bantle. „Ich denke, dass es eine offensive Partie wird, weil zwei Teams aufeinandertreffen, die beide Fußball spielen möchten“. Bösingen muss auf die verletzten Torsten und Marius Müller sowie Marcel Sieber (Urlaub) verzichten. Wegen muskulärer Probleme stehen hinter Florian Supper und Jannik Botzenhart Fragezeichen.

Bei Zimmern wird sich die Personalsituation verbessern. Christian Braun, Lars Czerwonka, Simon Bok, Leo Benz und Louis Barroi sind aus dem Urlaub zurück und werden zum Kader zählen. Fehlen werden der verletzte Kevin Müller sowie Vilart Hasani (Trainingsrückstand), Albijan Spahija und Michael Weinmann (Urlaub). Aufgrund des ausgedünnten Kaders konnte der SVZ mit dem Remis in Gärtringen leben. „Das Spiel war insgesamt in Ordnung. Wir sind in der Defensive gut gestanden, haben wenig Chancen zugelassen. Im Offensivbereich haben wir sicherlich noch einige Luft nach oben“, stellte Spartenleiter Erwin Beck fest, der für das Derby keinen Favoriten ausmachen kann. „Für uns gilt es, zunächst einmal defensiv gut zu stehen und dann müssen wir versuchen, in der Offensive Akzente zu setzen.“ (rn/mape)

FV 08 Rottweil – Sportfreunde Gechingen. Der Start in die Landesliga ist dem Aufsteiger aus Rottweil misslungen. Doch trotz des 1:4 beim SV 03 Tübingen ist die Vorfreude beim FV 08 vor dem Duell gegen Gechingen am Samstag (15.30 Uhr) groß. „Wir haben in Tübingen gesehen, wie schwierig diese Saison für uns wird. Aber wir freuen uns auf das erste Heimspiel in der Landesliga und wollen alles versuchen, um gegen einen sicherlich starken und kompakten Gegner zu punkten“, sagt Rottweils Trainer Uli Fischer. Er hofft, dass seine Mannschaft die Partie mit Euphorie, aber auch mit der notwendigen Konzentration und guter Arbeit gegen den Ball angeht.

Trotz der hohen Niederlage in der Unistadt fand Fischer auch viele positive Dinge nach dem ersten Saisonspiel. „Wir haben uns gerade für ein Auswärtsspiel viele Chancen erspielt. Wir waren sicherlich keine drei Tore schlechter, weil wir sehr mutig gespielt haben. Wir wissen aber, dass wir in unserem Offensivspiel zulegen müssen.“ In Tübingen ist der Aufsteiger großzügig mit seinen Chancen umgegangen. „Wichtig ist für uns, die richtige Balance zwischen Defensive und unserem Umschaltspiel nach vorne zu finden. Die Basis muss eine gute Defensivleistung sein“, sagt Rottweils Trainer. Schließlich hat Gechingen mit Bastian Bothner einen Spieler in den Reihen, der nicht viele Chancen für ein Tor benötigt.

Mit Marius Otte und Johannes Wenzler stehen Rottweil in der Offensive wieder zwei wichtige Alternativen zur Verfügung. (mape)