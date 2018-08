TSG Balingen weicht nach Reutlingen aus

Auf dem Papier hat nur Fußball-Landesligist FV 08 Rottweil an diesem Wochenende ein Auswärtsspiel. Aber auch Regionalligist TSG Balingen muss gegen den 1. FC Saarbrücken in ein anderes Stadion ausweichen.

Regionalliga

TSG Balingen – 1. FC Saarbrücken. Wegen des höheren Fanaufkommens wird die Partie als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Deshalb muss die TSG gegen den 1. FCS am Sonntag (14 Uhr) ins Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche ausweichen. Die Bizerba-Arena in Balingen genügt den Anforderungen noch nicht. Eine Tatsache, die TSG-Trainer Ralf Volkwein ärgert. „Seit Mai ist bekannt, dass wir in der Regionalliga spielen und was dafür an Ertüchtigungen nötig sind. Das Gastspiel in Reutlingen ist für die TSG mit erheblichen Kosten verbunden. Die Stadionmiete muss bezahlt werden, und auch die Einnahmen aus dem Catering werden fehlen.“

Nach dem 8:1 im Verbandspokal beim Bezirksligisten SV Baindt und dem Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs, steht Balingen mit dem früheren Bundesligisten aus dem Saarland eine deutlich schwierigere Aufgabe bevor. Der 1. FC war in den vergangenen Jahren immer vorne dabei und verpasste vor wenigen Wochen in der Relegation gegen den TSV 1860 München nur knapp den Aufstieg in die dritte Liga. Vor diesem Hintergrund sieht der Balinger Trainer die Gäste eindeutig in der Favoritenrolle. „Doch meine Jungs werden wieder alles reinhauen“, kündigt Volkwein, der nur auf Jörg Schreyeck verzichten muss, an.

Oberliga

FC 08 Villingen – Germania Friedrichstal. Das Spiel gegen den Aufsteiger am Samstag (15 Uhr) ist das erste von zwei Heimspielen der Villinger in Folge. Am Mittwoch erwarten die Nullachter den SV Spielberg.

Hinter den Doppelstädtern liegt eine ereignisreiche Woche. Mittelfeldspieler Tevfik Ceylan hatte nach dem 2:1-Sieg beim bisherigen Tabellenführer FV Ravensburg gegenüber der Vereinsführung Motivationsprobleme bekundet. Daraufhin entschloss sich die sportliche Leitung und Trainer Jago Maric auf den 25-Jährigen künftig zu verzichten.

Friedrichstal hat mit den Pleiten gegen den Bahlinger SC (0:7) und den FV Ravensburg (0:3) bereits einiges an Lehrgeld bezahlt. Zuletzt gelang dem Aufsteiger aber ein 2:0-Sieg gegen Mitaufsteiger Normannia Gmünd. „Dieses Spiel, und auch die durchaus gute Leistung der Friedrichstaler in Ravensburg haben gezeigt, dass keine Mannschaft in der Liga zu unterschätzen ist. Für uns war es enorm wichtig, vergangene Woche den ersten Sieg eingefahren zu haben. Wir wollen gegen Friedrichstal nachlegen“, sagt Maric, der zugleich warnt: Das Spiel in Ravensburg habe gezeigt, dass das Team auf einem guten Weg sei. „Wir benötigen schon noch Zeit, bis alle Neuzugänge integriert sind.“

Maric geht gegen Friedrichstal von einem defensiv eingestellten Gegner aus. „Wir müssen die notwendige Geduld aufbringen, das Tempo hochhalten und den Gegner in der Defensive zu Fehlern zwingen.“ Personell sind bei den Nullachtern alle Spieler an Bord.

Landesliga

SV Zimmern – SV Böblingen. Auf den SVZ wartet am Samstag (15.30 Uhr) ein Gradmesser für die weitere Saison. Der SVB hat bisher erst ein Saisonspiel bestritten. Mit dem 4:1 bei Top-Favorit FC Holzhausen wurde gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Individuell sind die Böblinger seit Jahren topbesetzt. Trainer Thomas Siegmund ist es gelungen, eine starke Mannschaft zu formen. Gerade in der Offensive ist Böblingen mit Sascha Raisch, Marc Hetzel und Daniel Knoll überdurchschnittlich besetzt. Zudem kam von Landesliga-Absteiger GSV Maichingen mit Abdoul Goffar Tchagbale noch ein körperlich starker und schneller Angreifer hinzu.

„Böblingen wird von vielen Experten als Mitfavorit auf die Meisterschaft angesehen. Mit dem Sieg in Holzhausen hat Böblingen gleich gezeigt, dass in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist“, zeigt SVZ-Spartenleiter Erwin Beck auf. Allerdings hat der SVZ in den vergangenen Jahren gegen Böblingen immer gut ausgesehen. In der Vorsaison gewann Zimmern beide Vergleiche (4:2 und 4:1). Böblingens Spielweise, die Initiative zu übernehmen und dem Spiel den Stempel aufzudrücken, kommt dem SVZ sicher entgegen. Zimmern kann dadurch seine Stärken im schnellen Umschaltspiel zum Tragen zu bringen. Die Gastgeber müssen auf Kapitän Marcel Eisele, Michael Weinman und Albijan Spahija (alle im Urlaub) sowie die verletzten Daniel Thieringer (nach Schulter-Operation) und Kevin Müller (Meniskusverletzung) verzichten.

TV Darmsheim – FV 08 Rottweil. Für die Gäste ist der Gegner Darmsheim, der vor zwei Jahren aus der Landesliga abstieg, ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Im Aufsteigerduell am Sonntag (15 Uhr) will Rottweil nach dem 2:0 gegen die Sportfreunde Gechingen nachlegen.

„Der Sieg gegen Gechingen war für uns wichtig. Es hat unserer Mannschaft gezeigt, dass sie, wenn sie ihr komplettes Leistungsvermögen abruft, auch eine Chance in der Landesliga hat“, freute sich Rottweils Sportkoordinator Oliver Wanner nach dem gelungenen Heimspieldebüt. Allerdings haben die Rottweiler vor der Partie gegen den Mitaufsteiger, der nach seiner Heimniederlage gegen den TSV Ofterdingen (0:3) noch ohne Punkte dasteht, Verbesserungsmöglichkeiten erkannt. „In der Chancenauswertung müssen wir zulegen und wesentlich effektiver sein“, sagt Wanner.

Der FV 08 muss auf die urlaubenden Andreas Schmeisser, Johannes Schick und Marijan Huljic sowie Trainer Uli Fischer verzichten. Der sportliche Leiter Marc Digeser und der momentan verletzte Spieler Sascha Mauch übernehmen das Coaching bei den Schwarz-Gelben.