Ein 30-jähriger Mann hat in der Nacht zum Sonntag an der Haltestelle Nord in der Dr.-Karl-Storz-Straße mit Steinen insgesamt fünf Glasscheiben eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der 30-Jährige stand bei der Tat unter Alkoholeinfluss.