Trotz Schließung laufen bei der Jugendkunstschule einige Projekte – bald sind sie zu sehen

Das Kursgeschehen ruht, die Treffs in den Ateliers und Werkstätten sind für Kinder und Jugendliche in der Jugendkunstschule Zebra zurzeit nicht möglich. Das Ziel der Sommerprojekte ist nun, künstlerische Bildung auch weiterhin für viele offen zu halten.

So wird ein von Jugendkunstschülern angefertigter Fensterschmuck demnächst das Haus verzieren. In den nächsten Tagen werden die Materialien an die Teilnehmer versandt, dann kann deren Fantasie und Schneidetechnik ans Werk gehen. Jugendkunstschullehrerin Sabine Krusche hat diese Aktion entwickelt.

Auch ein Fahnen-Projekt in Zusammenarbeit mit dem IKG ist in Vorbereitung. Für den Frühsommer ist die Präsentation geplant, dann werden die Fahnen im Freien entrollt und gehisst. Die Idee zum Projekt stammt von den Lehrkräften Ines Fiegert und Petra Metzger, die auch die Umsetzung übernehmen.

Das Musical „Schwein gehabt“ wird derzeit von der Musikschule als Filmproduktion erarbeitet. Hans-Uwe Hähn und Tabea Rutha begleiten das Projekt seitens der Jugendkunstschule. Die ursprünglich für die Stadthalle geplante Aufführung wurde umgearbeitet. Die Online-Proben mit den Kindern sind im Gange, Kulissen und Requisiten werden gebaut. Die Veröffentlichung des Filmmusicals ist im Sommer geplant, es kann online angeschaut werden.

Ein Novum in der Geschichte der Jugendkunstschule ist der externe Showroom in der Fußgängerzone. Neben der Stadtkirche verändert sich eine Schaufenstersituation als eine Vorankündigung auf das nächste Kunstereignis. Ab 12. Juni werden in den Schaufenstern der Innenstadt viele Kunstwerke präsentiert. Hans-Uwe Hähn hat dieses Ausstellungsprojekt ersonnen und mit seinen Ehemaligen auf die Beine gestellt.

Noch eine Weile geöffnet ist der „Hoffnungssteg“. Diese raumgreifende Installation – initiiert von der evangelischen Kirchengemeinde und der Jugendkunstschule – ist bis zum 13. Mai täglich von 14 bis 18 Uhr in der Stadtkirche zu sehen.