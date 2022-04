Trotz Long COVID den Alltag und Beruf meistern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Patienten haben auch lange nach ihrer COVID-Erkrankung mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Häufig belastet der Alltag sehr und die Leistungsfähigkeit ist minimal. Das spezielle Trainingsprogramm des Rehasport Tuttlingen e.V. soll hierbei bestmöglich helfen.

In einer Gruppe von Gleichgesinnten soll gemeinsam und mit viel Spass gesportelt werden. Die Mischung aus Gruppengymnastik und ein individuell ausgerichtetes, ausdauerorientiertes Programm könnte helfen die Folgen zu lindern. Die gesetzliche Krankenkasse unterstützt sogar diese Patienten dabei. Sprechen sie ihren (Fach-)Arzt gerne auf den Rehasport und unser Angebot aktiv an.

In einem persönlichen Gespräch vor Ort erhalten Sie alle näheren Informationen. Die Vereinsräumlichkeiten finden sie in der Physiotherapie Endres im Ärztezentrum in der Neuhauser Straße 85 in Tuttlingen. Vereinbaren sie jetzt unter 07461 77300 einen Termin – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.