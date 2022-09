Trotz eingestürzter Straße: Wilfried Vogt erreicht mit dem Fahrrad das Nordkap

Zehn Wochen unterwegs, mehr als 5000 Kilometer in den Beinen: Wilfried Vogt aus Nendingen ist bis ans Nordkap nach Norwegen geradelt. „Für mich war das die letzte große Radtour, auch altersbedingt“, sagt der 75-Jährige. Die Fahrt bis in den hohen Norden Europas sei noch einmal eine Art „Abrundung“ gewesen. „Ich sammel’ Radtouren wie andere Berge“, erzählt er über seinen Spleen. So habe er nach Touren zwischen 6000 und 8000 Kilometern noch eine Fahrt über 5000 Kilometer gebraucht. Und nach Fahrten in den Süden und Westen Europas sei nun der Norden das Ziel gewesen.

Pandemiebedingt musste er die Tour allerdings in mehrere Etappen aufteilen. Die ersten Kilometer war er bereits 2020 mit seiner Frau Bruni gefahren. „Ich bin dankbar und war motiviert, solche Touren noch machen zu können. Ich könnte auch längst schon im Rollstuhl sitzen“, schreibt Vogt, der seit sieben Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) leidet.

Den Blick zurück auf seine Tour hat Wilfried Vogt erst nach seiner Heimkehr nach Nendingen geworfen. Aber auch während der Fahrt war es ihm willkommen, auf das Erreichte schauen zu können. „Meinen Rückspiegel habe ich auf dieser Tour zum ersten Mal eingesetzt. Ich möchte ihn gar nicht mehr missen, wenn ich jetzt alleine fahre. So sehe ich frühzeitig, ob und was hinter mir kommt und kann meine Fahrweise darauf einstellen“, sagt er.

Auch 700 Meter Höhe vorbei an Schneeresten

Je weiter der Nendinger nach Norden fährt, desto kühler wird es und die Landschaft verändert sich. Es gibt zwar immer noch viele Seen, Wasserläufe und Wald. Aber es zeigen sich auch die ersten Berge schon. „Die Schneereste reichen herunter bis 700 Meter“, sagt Vogt. Wie weit er schon gefahren ist, zeigt sich, als er den Nordpolarkreises überschreitet. „Der liegt bei 66,33 Grad. Ich bin mal vom 48,00 Grad losgeradelt“. Abends kann er aus seiner Unterkunft die schneebedeckten Berggipfel sehen. „Ich bin froh an der Heizung in der Hütte zu sitzen. Denn draußen weht gefühlt der eiskalte Wind“, sagt der Nendinger.

Der hat sich auch am nächsten Morgen nicht gelegt. Warm eingepackt fährt er los. Kurz vor der Passhöhe zieht er sogar noch Anorak und Überhose an und passiert dann die Grenze zu Norwegen. „Was ein gutes Fahrrad so möglich macht“, staunt er. Auf der Passabfahrt bläst der Wind so stark, dass Vogt gar nicht bremsen muss. Der Schwenk nach Nordost bringt keine Besserung, wenigstens entschädigt der Blick auf die Nordsee, was durch einen ausgedehnten Fjord möglich wird.

Der „Tunneltag“: Nicht immer klappt alles

Am nächsten Tag ist der „Tunneltag“. Mehr als zehnmal fährt er unter der Erde hindurch. Wenigstens einen will er auf Anraten des Navis umfahren. Das rächt sich. Vogt muss einen „Wiesenwaldweg“ mit 19 Prozent Steigung hochschieben. Und auch sonst läuft es in den Unterführungen nicht optimal. Sein Handy, das er zum Drehen von Videos nutzt, ist nicht richtig befestigt und landet auf der E6 – der mit mehr als 3000 Kilometern längsten durchgehenden Straßenverbindung in Skandinavien – auf der Straße. „Ganz schnell habe ich mein Rad an den Straßenrand geschmissen und bin zurückgerannt, um das Handy von der Fahrbahn zu bergen, bevor das nächste Auto oder ein Laster drüber rauscht.“ Zum Glück funktioniert noch alles. „So ein Schreck nur wegen meiner Nachlässigkeit“, ärgert er sich.

Mit „Kaiserwetter“ beginnt die fünfte Tourenwoche. Nach dem „Starttunnel“ kann Vogt in kurzen Sachen fahren, muss aber sein Mückenspray griffbereit haben, den die Insekten plagen ihn zusätzlich an jeder Steigung. Um einen langen Tunnel zu umfahren, nimmt er 12 Prozent Steigung – laufend in der Sonne –in Kauf. Der Blick aus den Bergen entschädigt. „Ich bin beeindruckt von der Schönheit der Landschaft samt den eingestreuten Seen und kann jede Menge Fotos machen“, schreibt er. Weiter geht es auf der E6, Berg runter und Berg hoch. Wobei die Straße den Vorteil bietet, dass die Anstiege nicht mehr über sieben bis acht Prozent hinausgehen.

Zum Kriegsdenkmal nach Narvik

In den nächsten Tagen bis zum Zielort Ballangen bleibt es regnerisch. Manchmal so sehr, dass Vogt den „Regentag im Cottage abwettere. Zwei Liter Grießbrei reichen für die beiden Tage.“ Den Ruhetag nutzt er für Radservice und Streckeneinteilungen sowie das Waschen und Trocknen der Wäsche. Weiter geht es am nächsten Tag nach Narvik, wo sich Vogt die Erinnerungsstätten anschaut, die auf den Krieg und die Schlacht um Narvik hinweisen. Nach der Mittagspause geht es hoch in die Berge. Auf der letzten Passhöhe bei 430 Metern zeigt der Tacho nur noch 9 Grad an. „Ich war froh, dass kurz danach auf 355 Metern mein Cottage. „Ich stehe eine halbe Stunde unter der heißen Dusche, bis der Hüttenboiler leer ist.“

Je näher sich dem Nordkap näher, desto schwieriger wird es Unterbringungen zu finden. Vogt macht zehn Buchungen auf einmal fest. „Das habe ich noch nie gewagt.“ Nur „wenn ein Dominosteinchen meiner Quartiere ausfällt, ist meine gewünschte Streckeneinteilung nicht möglich und das Kap nicht zu erreichen, da ich auf jedes Quartier angewiesen bin“, berichtet er.

Solange das Wasser entgegenkommt, ist der Gipfel nicht erreicht

Warm eingepackt, teilweise in vier Schichten geht es weiter. Und merke: solange einem das Wasser der Bäche entgegenkommt, ist die Höhe noch nicht erreicht. Auf der Hatz zu den Quartieren muss sich Vogt sputen. Die Fähre Lyngseidet fährt nur jede Stunde. Ein für Radler gesperrter Tunnel bremst, weil Vogt den altgeteerten Radweg durch Schafe und Gatter samt Lawinenresten nehmen muss. Und trotzdem klappt es. Auch in der Folge „kürzt“ der Nendinger immer mal durch einen eigentlich gesperrten Tunnel ab.

Frisch frisiert am Nordkap

Er hätte es besser noch ein weiteres Mal getan. Nach drei Kilometern auf der E6 steht er vor einem riesigen Krater. Die Straße ist auf einer Länge von 40 Meter zur Küste abgestürzt. Anstatt umzukehren, entdeckt er einen schmalen Pfad durch die Büsche, den er erst testweise zu Fuß, dann sein Fahrrad schiebend, tragend bewältigt. „Drüben konnte ich dann wieder weiterfahren“, meint er. Am Tagesziel Alta angekommen, spendiert er an der Tankstelle seinem Fahrrad noch einmal Luft und sich beim Friseur einen kurzen Haarschnitt – auch wenn das Nordkap, so etwas „wie der Mount Everest für die Bergsteiger“, nicht mehr weit entfernt ist.

Am 25. Juli hat er das Ziel seiner Tour erreicht. Frisch gestylt versendet Vogt noch den Standort, damit „mich die Nordkap-Webcam-Gucker auch finden können. Auf den mir zugesandten Screenshots bin ich in meinem leuchtgelben Outfit gut auszumachen“. Man sollte die Ziele nicht aufgeben, auch wenn sie sich am Ende der Welt befinden und man sich selbst mit 75 Jahren dem Lebensende nähert.