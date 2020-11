Trotz Corona: OGV bewertet Durchhausens Gärten

Der offizielle Abschluss des 59. Blumenschmuckwettbewerbes in Durchhausen ist am vergangenen Wochenende aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Trotz allem hat der Durchhauser Obst- und Gartenbauverein sich nicht abhalten lassen, auch dieses Jahr wieder die Runde durch Durchhausen zu drehen und Häuser samt Vorgärten in punkto Blumenschmuck zu bewerten.

„Die Beschäftigung im Garten mit Pflanzen und Säen von Stauden, Gemüse und Blumen und die Pflege der Streuobstwiesen sind einer der wenigen Bereiche, die in der Corona-Krise nicht von Einschränkungen betroffen sind, sondern Freude und Entspannung bereiten,“ sagt Horst Walter, Vorsitzender des Durchhauser OGV. „So wurde auch in Durchhausen in diesem Jahr im Garten und beim Baumschnitt fleißig gearbeitet.“ Beim Rundgang im Sommer 2020 wurden von den insgesamt 172 Häusern im Dorf 90 Anwesen bewertet. Dabei gab es ein „vorzüglich“, 21 „sehr gut“, 58 „gut“ und zehn „befriedigend“.

„Aufgefallen ist uns, dass immer mehr Hecken und Gehölze die Grundstücke abschirmen und so den Einblick verwehren,“ berichtet Horst Walter. Insgesamt resümiert Walter, dass die Schotterflächen nicht zugenommen hätten. Diese „Gärten des Grauens“ verstoßen gegen die Landesbauordnung. Schön sei, dass auch im Jahr 2020 die Gemeinde, die Landwirte und viele Hobbygärtner gemeinsam wieder viele Blumenwiesen angelegt haben.

„Einen Wermutstropfen hat uns die Pandemie eingeschenkt,“ so Horst Walter, „Auf unsere unterhaltsame Preisverteilung mit Lichtbildervortrag gemütlich bei Kaffee und Kuchen serviert durch den Fanfarenzug müssen wir derzeit verzichten. Aber Gärtner sind Optmisten. Sie setzen auf Wachsen und Gedeihen und eine gute Zukunft. So hoffen wir, den Abschluß des 59. Blumenschmuckwettbewerbes im Frühling 2021 feiern zu können.“