Trotz Corona nur kleines Minus in der Kasse

Auf der Heusackhütte hat die Ortsgruppe Esslingen des Schwäbischen Albvereins ihre jährliche Generalversammlung abgehalten. Vorstand Werner Fuß konnte zum „fast normalen“ Termin zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen. Er erläuterte in seinem kurzen Bericht, dass leider wegen Corona zahlreiche Veranstaltungen nicht möglich waren, aber dennoch einiges stattgefunden hat. So erwähnte er drei Tageswanderungen, eine Halbtageswanderung und die sehr erfolgreiche Traktorausfahrt im September. Der Herbstabschluss wurde wegen Corona auf den Sonntag verlegt und fand einen regen Besuch. Viele Gäste konnten an dem schönen Herbsttag im Freien vor der Pfarrscheuer sitzen.

Kassier Rainer Zimmermann durfte trotz des Ausfalls zahlreicher „geldbringender“ Veranstaltungen, aber weiterlaufenden Fixkosten, von einem nur ganz geringem Minus in der Vereinskasse berichten. Das läge, so Zimmermann, am guten Besuch der Heusackhütte, die von Juli bis September geöffnet sein konnte. Auch der im August eingeführte Mittwochsstammtisch brachte einiges ein. Die Kassenprüfer Karl Honold und Roswitha Kruggel bescheinigten anschließend eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführerin Doris Trunz berichtete im einzelnen von den weinigen Veranstaltungen des Vereins. Grundlage für den kurzweiligen Bericht war wieder das seit langem geführte „Wanderbüchle“, das oft in Reimform launig an die Begebenheiten der Ausflüge erinnert. Unter der Leitung von Siegfried Aberle wurde die Vorstandschaft von der Versammlung einstimmig entlastet.

In der Vorausschau auf das aktuelle Wanderjahr erläuterte Vorstand Werner Fuß den kleinen Wanderplan und zeigte die Hoffnung, dass die Vorhaben auch verwirklicht werden können.