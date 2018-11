Trossinger Torfabrik weiter auf Hochtouren?

Für die Fußballvereine aus der Bezirksliga Schwarzwald steht am Samstag ab 14.30 Uhr der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Mit Ausnahme des SV Seedorf, des SC 04 Tuttlingen, des BSV 07 Schwenningen, die SG Deißlingen/Lauffen und der SG Bösingen II/Beffendorf müssen alle anderen Mannschaften auch eine Woche später noch zu Nachholspielen antreten. Am zweiten Rückrundenspieltag treffen im Heuberg-Derby der SV Bubsheim und der SV Gosheim (s. Spiel des Tages) aufeinander.

SpVgg Schramberg – SV Zimmern II (Sa., 14.30 Uhr/Hinspiel: 0:3). Während die Talstädter am vergangenen Wochenende beim 0:7 in Trossingen chancenlos waren, siegte Zimmerns Reserve 6:2 gegen den BSV Schwenningen. Mit einem weiteren Erfolg will sich der SVZ weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Der Vorletzte Schramberg könnte mit einem Dreier selbst den Anschluss wieder finden.

SG Böhringen/Dietingen – SpVgg Trossingen (0:2). Seit acht Pflichtspielen sind die Gäste mittlerweile unbesiegt. Auch bei der SG aus Böhringen/Dietingen tritt die Mannschaft von Trainer Rosario Vetere als Favorit an. Allein aus den vergangenen beiden Spielen haben die Musikstädter eine Tordifferenz von 14:0 vorzuweisen. Die Gastgeber liegen auf einem gefährlichen zwölften Platz und benötigen Punkte im Abstiegskampf.

SC Wellendingen – SC 04 Tuttlingen (0:4). Gegen Ende der Hinrunde ist Wellendingen in den Leistungen schwankend. Ob den Tuttlingern wie in zwei der vergangenen drei Spielen erneut nur ein Tor zum Sieg reichen wird, ist unwahrscheinlich. Partien mit SCW-Beteiligung enden oft torreich. Die Gastgeber wollen gegen die Donaustädter eine erneute deutliche Niederlage abwenden. Die Tuttlinger vertrauen auf ihre gute Defensive (erst zehn Gegentore).

SV Villingendorf – SG Bösingen II/Beffendorf (6:1). Im Normalfall sollten die Villingendorfer zu drei Punkten kommen. Auch wenn der SVV sich bei 15 Punkten Rückstand vermutlich aus dem Titelrennen verabschiedet hat, ist der Gastgeber stärker einzuschätzen als die Gäste. Die SG kam auswärts in sieben Spielen erst zu drei Punkten.

SV Seedorf – SpVgg Bochingen (6:1). Bochingen reist mit drei Ligasiegen in Serie zum Tabellenführer. Durch die Leistungssteigerung im November liegen die Gäste auf Rang sieben und schickten vergangene Woche den SV Villingendorf 0:4 nach Hause. Die offensivstarken Gastgeber wollen auch nach 15 Pflichtspielen ungeschlagen bleiben und sind aktuell gut in Form. Ein Unentschieden ist aber nicht ausgeschlossen.