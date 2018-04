Trossingen will der Spielverderber sein

Diese Woche ist schon etwas besonderes für die SpVgg Trossingen gewesen. Der Fußball-Bezirksligist, der in drei Wochen sieben Pflichtspiele bestritten hat, war ausnahmsweise unter der Woche nicht im Einsatz. „Wir atmen durch“, sagt Trainer Ronny Warnick. Die Vorfreude auf das Derby am Sonntag (15 Uhr) beim SC 04 Tuttlingen hält sich gerade in Grenzen.

„Wir freuen uns auf das gute Wetter und einen gut bespielbaren Platz“, meinte Trossingens Coach, dessen Kicker bei vorhergesagten 22 Grad auch eine gemütliche Liegewiese vorziehen könnten. „Der Bock zu kicken, war bei den Jungs gerade nicht so gegeben“, sagte Warnick nach den jüngsten Strapazen. Deshalb würde er „gegen Tuttlingen auch lieber zu einem anderen Zeitpunkt spielen“.

Ausgerechnet vor dem Derby beim Dritten aus der Donaustadt wird es eng bei der Aufstellung. Mark Stegmann (Ferse), Emanuel Alexi (Gelb-Rot-Sperre), Alaa Jarkas (Meniskus) und der Ex-Tuttlinger Levent Üner mit Verdacht auf Nasenbeinbruch fallen wahrscheinlich aus. Marco Mazzeo ist aus privaten Gründen fraglich. Elf Mann, so Warnick, werde er aber schon zusammenbekommen. „Die Jungs werden dann fit sein und Gas geben“, verspricht er.

Schließlich hat die SpVgg noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel unterlagen die Musikstädter den Tuttlingern 2:3. „Das war unglücklich. In der ersten Hälfte waren wir gut, haben nur zu wenig Tore gemacht. Durch saudumme Fehler haben wir uns für die Leistung dann nicht belohnt“, meint Warnick, dessen Team befreit aufspielen kann. „Für uns geht nach oben nichts und nach unten auch nicht“, erklärt der Coach des Sechsten, dessen Team 38 Zähler auf dem Konto hat. Die Zielsetzung für den Rest der Serie orientiere sich nicht mehr an Tabellenplätzen. „Wir möchten das gute Ergebnis aus der Hinrunde (24 Punkte/Anm. d. Red.) bestätigen“, sagt er. Auf dem Weg dorthin soll dem SC 04 „ein Bein gestellt“ und ein Punkt mitgenommen werden. „Unser Job ist es der Spielverderber zu sein“, sagt Warnick, der den Tuttlingern noch Chancen auf den Relegationsplatz zwei einräumt.

Kein Blick auf die Tabelle

Davon will Ertan Tasdemirci nichts hören. „Wir schauen nicht auf die Tabelle“, meint der Trainer des SC 04. Wenn am Ende der Saison der zweite Rang rausspringen sollte, wird sich an der Donau niemand dagegen wehren. Das Ziel für seine junge Mannschaft sei das aber nicht, wehrt Tuttlingens Coach ab. Weil viele Akteure in der zu Saisonbeginn neu zusammengestellten Mannschaft die ersten Schritte im Seniorenbereich macht, stehe die Entwicklung des Teams im Mittelpunkt. „Wir wollen besser als gestern sein“, sagt Tasdemirci.

Eine Steigerung ist demnach auch gegen Trossingen nötig. Denn das Hinspiel war, so Tuttlingens Trainer, eines „unserer schlechtesten Spiele“. In den ersten 20 Minuten habe sein Team kaum Zugriff bekommen und Glück gehabt, nicht höher zurückzuliegen. Erst nach einer taktischen Umstellung sei die Partie dann ausgeglichen gewesen. Personelle Veränderungen drohen auch den Kreisstädtern. Nach sechs Spielen in drei Wochen hatte Tasdemirci einige Ausfälle im Training. „Das war schon extrem“, sagt er. Vier bis fünf Spieler wären nur gelaufen. Sicher wird nur Stürmer Fatih Bastuglu fehlen. Er hat gerade erst mit dem Lauftraining begonnen.

Auch wenn Trossingen personell angeschlagen ist, hat Tasdemirci großen Respekt vor dem nächsten Gegner. „Wir wissen, dass Trossingen gute Qualität und enorme Erfahrung hat. Und dass die SpVgg zudem Spitzenreiter VfL Mühlheim 3:0 besiegt hat. Es wird eine reizvolle Aufgabe, dann wissen wir, wo wir stehen“, sagt Tasdemirci. Vielleicht weiterhin auf Kurs Relegationsplatz.