Trossingen und VfL wollen ins Finale

Der Fußballbezirk Schwarzwald sucht am Dienstag (in Rottweil) und am Mittwoch (in Mühlheim) die beiden Endspielteilnehmer des diesjährigen Bezirkspokal-Wettbewerbs, der mit dem Endspiel an Fronleichnam, 31. Mai, um 15.30 Uhr endet. Der Endspiel-Ort muss noch festgelegt werden. Dabei wird es eine Änderung geben: erstmals wird um den Bezirkspokal der Aldinger Firma Möbel Fetzer gespielt.

Am Mittwochabend findet in Mahlstetten das Nachholspiel der Kreisliga A 2 zwischen der SG Dürbheim/Mahlstetten und dem Meisterschaftsanwärter SV Bubsheim statt.

Bezirkspokal, Halbfinale

FV 08 Rottweil – SpVgg Trossingen (Di., 19 Uhr). Beide sind sich vor zwei Tagen im Meisterschaftsduell schon einmal gegenüber gestanden. Der FV 08 Rottweil hat mit 3:1 gewonnen und geht auch am Dienstag als Favorit ins Spiel. Doch, das wissen die Gelbschwarzen genau: der Heimvorteil garantiert noch keinen Sieg. Die Fischer-Elf wird sich anstrengen müssen, wenn man das Finale erreichen und die Harmonikastädter besiegen will. Die Rottweiler erreichten letztmals 2008 das Finale, als sie mit ihrer zweiten Mannschaft in Villingendorf gegen die FSV Schwenningen 3:5 verloren. Die SpVgg Trossingen wurde letztmals 1988 Pokalsieger. Damals gewannen die Musikstädter in Durchhausen gegen den SV Gosheim 3:2.

VfL Mühlheim – SV Villingendorf (Mi., 19 Uhr). Auf dem Ettenberg stehen sich am Mittwoch mit dem heimischen VfL der Bezirkspokalsieger von 2016 und 2015 sowie mit dem SV Villingendorf der noch amtierende Bezirkspokalsieger (2017) gegenüber. Beim Meister VfL Mühlheim will man natürlich das „Double“ holen, also nach dem gewonnenen Bezirksliga-Titel auch den Bezirkspokal. Beim Meisterschaftsspiel ging es dem SV Villingendorf auf dem Ettenberg nicht allzu gut: beim 7:0 am 31. März behielt der Meister die Punkte am Ort.

Kreisliga A 2

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Bubsheim (Mi., 18.30 Uhr/Vorrunde 1:3). Der Patzak-Elf steht das Wasser bis zum Hals. Nur wegen des besseren Torverhältnisses nehmen die Gastgeber den Relegationsplatz nicht ein. In Mahlstetten werden für beide Mannschaften also wichtige Punkte verteilt. Kann der SV Bubsheim den Vorrundensieg wiederholen, was man ihm zutrauen darf, ist dies ein weiterer großer Schritt zum Wiederaufstieg.