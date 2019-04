Trossingen und SC 04 in Favoritenrolle

Acht Spieltage vor Rundenende kann in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald vor allem im hinteren Tabellendrittel noch einiges passieren: Während nur Tuttlingen und Seedorf um die Meisterschaft kämpfen und als klare Favoriten in ihre Spiele am Sonntag gehen, duellieren sich im Rennen um gesicherte Tabellenplätze weiterhin mehrere Mannschaften. Der SV Gosheim und der SV Bubsheim liegen aktuell beide vor dem Relegationsplatz und dürfen ihre Auswärtsspiele in Schwenningen beziehungsweise Zimmern nicht verlieren. Der SVB spielt bereits am Samstag, der SC Wellendingen ist spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – SV Bubsheim (Samstag, 15.30 Uhr). Sollte Aufsteiger SV Bubsheim auch dieses Auswärtsspiel verlieren, wird die Luft immer dünner. Wenn Schlusslicht Schwenningen in dieser Saison punktet, dann im Gustav-Strohm-Stadion. Die Gäste können leicht in der Favoritenrolle gesehen werden, haben aber Druck. Drei Punkte wären für die Gäste immens wichtig.

SpVgg 08 Schramberg – SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr). Schramberg hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Gegen den Spitzenreiter sind die Rollen aber klar verteilt. Der höhere Druck wird in diesem Spiel eher auf Seiten des SVS sein. Bereits mit einer Punkteteilung würde die Spielvereinigung überraschen. In Seedorf erreichte man ein 0:0.

SGM Böhringen/Dietingen – SV Villingendorf. Villingendorf wird noch das Ziel haben, Dritter zu werden. Die SG hingegen könnte mit einem Punktgewinn und Schützenhilfe den Relegationsplatz wieder verlassen. Die Form der vergangenen Wochen verdeutlicht die Favoritenrolle der Gäste, die schon sechs Auswärtssiege errungen haben.

SC 04 Tuttlingen – SG Bösingen/Beffendorf II. Für den SC 04 Tuttlingen steht gegen die zuletzt spielfreie SG eine Pflichtaufgabe an. Bösingen/Beffendorf II reist als Außenseiter an, ist aber für einige Gegner nur schwer einzuschätzen. Bei mehr defensiver Stabilität (54 Gegentore) würde die SG eventuell nicht auf Platz zehn stehen. Ein torreicher Spielausgang ist möglich.

SpVgg Trossingen – SpVgg Bochingen. Bochingen ist nach dem 1:4 gegen Tuttlingen weiterhin ohne Sieg im Jahr 2019. Ob sich das ausgerechnet in Trossingen ändert, ist unwahrscheinlich. Die Musikstädter möchten Platz drei festigen, auf den Sieg in Gosheim aufbauen (6:0) und auch das Rückspiel für sich entscheiden (Hinspiel: 4:1).

SV Zimmern o. R. II – SV Gosheim (15.30 Uhr). Das Gosheimer Verletzungspech hält weiter an. Trainer Ali Sari und sein Team wollen unbedingt verhindern, dass der Abstand zu den hinteren Plätzen noch geringer wird. Bereits eine Punkteteilung in Zimmern wäre nicht schlecht. Die SVZ-Zweite ist leicht favorisiert, obwohl sie bereits sieben Heimspiele verloren hat.