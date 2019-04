Trossingen II trifft auf SV Zimmern II

Im Fußballbezirk Schwarzwald wird in dieser Woche das Pokal-Viertelfinale ausgetragen. Am Dienstag empfängt die zweite Mannschaft der SpVgg Trossingen die Reserve des SV Zimmern. Am Donnerstag folgen noch die drei weiteren Partien. Dabei empfängt der Pokalverteidiger SpVgg Trossingen I den Bezirksliga-Tabellenführer SV Seedorf, die FSV Schwenningen erwartet den SC 04 Tuttlingen und der FSV Denkingen den SV Bubsheim.

SpVgg Trossingen II – SV Zimmern II (Di., 19 Uhr). Ein interessanter Leistungsvergleich zwischen Kreisliga A und Bezirksliga. Der Heimvorteil könnte hier nicht unerheblich sein. Die Trossinger Reserve spielte zuletzt in Wehingen remis, die Zimmerner Landesliga-Reserve bekam beim Bezirksliga-Tabellenführer Seedorf eine klare Niederlage eingeschenkt.