Trossingen erobert Tabellenspitze wieder zurück

In der Fußball-Bezirksliga hat es am 17. Spieltag einen Wechsel an der Tabellenspitze gegeben. Die SpVgg Trossingen holte sich durch einen 3:0-Erfolg gegen den SV Bubsheim die Tabellenführung zurück, profitierte dabei von der Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SV Villingendorf, der das Derby bei der SG Bösingen II/Beffendorf mit 2:3 verlor. Der SV Gosheim (3:2 gegen den FV 08 Rottweil) verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz. Der bisherige Dritte SV Winzeln unterlag bei der SG Deißlingen/Lauffen mit 0:1. Im Kampf um den Klassenerhalt holte Aufsteiger SV Renquishausen mit einem 4:3 Sieg gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen drei wichtige Zähler. Der SV Renquishausen reichte durch diesen Erfolg die rote Laterne an den SV Bubsheim weiter. Aufsteiger FSV Schwenningen überraschte mit einem klaren 4:1-Erfolg gegen die SpVgg Bochingen.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Villingendorf 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 (24.) Thomas Eger, 2:0 (52.) Marius Haaga, 3:0 (64.) Benedikt Bantle, 3:1 (73.), 3:2 (88.) beide Vincent Krüger. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Christian Schneider (Gruol). Beide Mannschaften gingen engagiert in das Spiel. Den Gastgebern war früh anzusehen, dass sie sich einiges vorgenommen hatten, sich mit einer Defensivtaktik auf die beste Offensive der Liga eingestellt hatten. Doch im Gegensatz zu den Gästen war die SG bei der Chancenverwertung sehr effektiv, führte dadurch nach 64 Minuten mit 3:0. Trotz der klaren Führung waren die Hausherren aber noch nicht durch, denn in der Schlussphase verstärkten die Gäste den Druck, schafften bis zur 88. Minute das 3:2. Letztlich brachte die SG Bösingen/Beffendorf den knappen Sieg über die Zeit.

SpVgg Trossingen – SV Bubsheim 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 (31.) Dimitri Stroh, 2:0 (74.) Christian Balde (Elfmeter), 3:0 (84.) Dimitri Stroh. - Zuschauer:100. - Schiedsrichter: David Armbruster (Derendingen). - Rote Karte: Matthias Moser (73./Bubsheim). Trossingen kontrollierte über die gesamte Spielzeit das Geschehen und kam zu einem verdienten Erfolg. Doch die Gäste hielten vor allem im ersten Durchgang gut dagegen, verteidigten geschickt und ließen die Platzherren kaum gewähren. Nach dem Seitenwechsel verstärkte Bubsheim seine Offensivbemühungen, wodurch die Vetere-Elf mehr Räume bekam, dadurch auch zu guten Möglichkeiten kam. Nachdem sie einige davon ungenutzt gelassen hatten, traf Christian Balde (74.) per Strafstoß zum 2:0. Torjäger Stroh, der auch schon den Führungstreffer erzielt hatte, erhöhte mit Saisontreffer 18 in der Schlussphase auf 3:0.

SV Gosheim – FV 08 Rottweil 3:2 (0:2). - Tore: 0:1 (20.) Johannes Wenzler, 0:2 (45.) Kevin Garcia, 1:2 (49.) Lukas Peter, 2:2 (58.) Adem Sari (Elfmeter), 3:2 (90.+4) Jan Seemann. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Özer Karslioglu (Krauchenwies). Rottweil hatte in der ersten Halbzeit Vorteile. So war die Führung durch die beiden Treffer von Johannes Wenzler, der nach 34 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, und Kevin Garcia, bis dahin verdient. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Lukas Peter der Anschlusstreffer. Beflügelt davon entwickelte sich ein spannendes Spiel, wobei beide Teams gute Torchancen hatten. Zunächst traf Adem Sari (58.) per Elfmeter zum 2:2. In der Nachspielzeit hatte Gosheim das glückliche Ende auf seiner Seite. Jan Seemann traf nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zum umjubelten 3:2.

FSV Schwenningen – SpVgg Bochingen 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 (3.) Ugur Akbaba, 1:1 (6.) Dimitri Bärwald, 2:1 (25.) Chahid Moutassime, 3:1 (59.) Petar Calic, 4:1 (88.) Chahid Moutassime. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Selvet Filiz (Langenargen). - Gelbrot für Florian Schlotter (45.). Ein rasantes Spiel sahen die Zuschauer im Schwenninger Moos. Den schnellen Führungstreffer von Akbaba, glich Bärwald wenig später aus. Danach war die Partie offen, wobei der Aufsteiger in der Offensive gefährlicher war und durch den agilen Chahid Moutassime zum 2:1 kam. Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber im Angriff mehr Durchschlagskraft, zumal die Gäste nach einer Ampelkarte in Unterzahl geraten waren. Die Folge war das 3:1 durch Calic (59.). Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte erneut Moutassime, der auch die beiden Treffer von Bärwäld und Calic vorbereitet hatte.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Winzeln 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (52.) Robin Schumpp. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Daniel Rühling (Grünkraut). Die Gastgeber lieferten eine gute Vorstellung ab, standen in der Defensive sehr gut, so dass sich die Gäste lange schwer taten, Torchancen zu kreieren. Die SG dagegen, hatte nach dem Führungstreffer, den Robin Schumpp (52.) nach einer schönen Ballstafette erzielte, weiter gute Möglichkeiten, zum zweiten oder auch dritten Treffer. Da die Gastgeber diese Chancen nicht nutzten, blieb die Partie bis zum Schluss spannend. In der starken Schlussphase der Gäste erwies sich SG-Torhüter Konstantin Leichtle als sicherer Rückhalt und ließ sich nicht überwinden. „Unterm Strich war der Sieg sicherlich verdient“, gab SG-Abteilungsleiter Rolf Schumpp zu Protokoll.

SV Renquishausen – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 4:3 (3:1). - Tore: 0:1 (12.) Arber Krasniqi (Elfmeter), 1:1 (24.) Yannick Weber, 2:1 (28.), 3:1 (43.), 4:1 (60.) alle Marius Butz, 4:2 (75.), 4:3 (86./Elfmeter) beide Arber Krasniqi. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Thomas Schramm (Magstadt). Die Gastgeber überzeugten über eine Stunde nicht nur kämpferisch, sondern auch in spielerischer Hinsicht. Die SG dagegen tat sich trotz des frühen Führungstreffers schwer, weitere Akzente zu setzen. Nach einem Eckball gelang Yannick Weber (24.)mit einem Kopfball das 1:1. Die Gastgeber hatten nun deutlich Oberwasser und führten nach zwei weiteren Treffern von Marius Butz zur Pause mit 3:1. Die SG war mit diesem Spielstand gut bedient, weil sie zweimal auf der Torlinie klären konnte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SVR zunächst dran, erhöhte durch Spielertrainer Butz auf 4:1. Die Gäste kamen noch einmal zurück, schafften durch die Treffer zwei und drei von Torjäger Krasniqi aber nur noch den 4:3-Anschluss. Nach dem Schlusspfiff des gut leitenden Unparteiischen, war beim SVR kollektiver Jubel angesagt.

FV Kickers Lauterbach – SC Wellendingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (89.) Dennis Rothkranz (Elfmeter). - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Markus Benz (Gengenbach). In einer Partie mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten kamen die Platzherren zu einem glücklichen Erfolg. Die Kickers hatten gegen die tief stehenden Gäste mehr Ballbesitz, taten sich aber schwer, die entscheidende Lücke zu finden. In der Schlussphase verhinderte SC-Keeper Heiko Angst gegen Daniel Bastiansen zunächst die Führung für den Aufsteiger. Nach einem Foulspiel im Strafraum gab es Elfmeter, den Dennis Rothkranz (89.) zum Siegtreffer nutzte.