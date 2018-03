Trossingen empfängt Mühlheim-Bezwinger Wellendingen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald müssen die an der Spitze stehenden Mannschaften am 19. Spieltag zum Teil recht schwere Spiele bestreiten. Heute nachmittag stehen sich der Dritte FV 08 Rottweil und der Vierte SpVgg 08 Schramberg gegenüber. Der Zweite SC 04 Tuttlingen hat es am Sonntag mit dem SV Zimmern II zu tun. Spitzenreiter VfL Mühlheim erwartet in Fridingen den Vorletzten SG Aichhalden/Rötenberg. Beides sind machbare Aufgaben. Eine interessante Paarung wird in Trossingen angepfiffen, wenn die sechstplatzierte SpVgg gegen Wellendingen antritt.

FV 08 Rottweil – SpVgg 08 Schramberg (Sa., 15 Uhr/Vorrunde 1:1). Von den Tabellennachbarn mit jeweils 29 Punkten hat nur der Aussichten auf eine Spitzenplatzierung, der in diesem Spiel einen Dreier einfährt. Wegen des Heimvorteils sind die Aussichten der Rottweiler größer.

SG Bösingen II/Beffendorf – SG Böhringen/Dietingen (So., 13 Uhr/1:0). Zwei Siegerteams vom vergangenen Sonntag treffen aufeinander. Der gastgebenden SG darf die Wiederholung des Vorrundensieges zugetraut werden.

SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern II (So., 15 Uhr/1:1). Am vergangenen Sonntag gingen beide Teams als Sieger vom Platz. Die Zimmerner Landesliga-Reserve braucht jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Das werden die Platzherren sicher zu spüren bekommen.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Villingendorf (0:4). Nach der 0:8-Klatsche zum Auftakt der Frühjahrsrunde stehen für Fatihspor auch am Sonntag die Chancen nicht sonderlich gut. Die Gastgeber werden gegen den Fünften auf ein anständiges Resultat aus sein.

VfL Mühlheim – SG Aichhalden/Rötenberg (5:0). Tabellenführer Mühlheim wird nach dem 0:2 von Wellendingen eine Trotzreaktion zeigen wollen. Die Spielgemeinschaft aus dem Schwarzwald reist als krasser Außenseiter an.

SpVgg Trossingen – SC Wellendingen (2:1). Der SCW kommt mit der Empfehlung, den Tabellenführer besiegt zu haben. In Trossingen werden die Karten neu gemischt. Die Gastgeber wollen den Vorrundensieg wiederholen.

SpVgg Bochingen – SV Gosheim (0:3). Es treffen zwei spielstarke Teams aufeinander. Für die SpVgg Bochingen spricht der Heimvorteil. Zuletzt hat der SVG daheim gegen Trossingen gewonnen.