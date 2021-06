Trikot von Joacim Eriksson ist am beliebtesten

Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings haben ihre Heimtrikots versteigert. Die Augsburger Panther verlängerten den Vertrag mit David Stieler.

Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass die Trikots der SERC-Cracks an die Fans versteigert werden. In früheren Jahren betätigte sich unter anderem Mark Bassen, Ex-Stürmer und jetziger Mannschaftsbetreuer der Wild Wings als Auktionator. In den letzten Jahren hatte sich die Auktion mehr ins Internet verlagert.

Am beliebtesten war bei der Ebay-Versteigerung das Trikot mit der Nummer 60 von Joacim Eriksson. Das Trikot des DEL-Torhüter des Jahres, der teils unglaubliche Paraden zeigte, brachte stolze 782,78 Euro ein. Auf Platz zwei der Ebay-Versteigerung landete das Leibchen mit der Rückennummer 71. Es trug Kapitän Travis Turnbull und kam auf 714 Euro. Obwohl er Schwenningen in Richtung Kölner Haie verlässt, war das Trikot von Andreas Thuresson mit der Nummer 36 einem SERC-Fan 705 Euro wert. Dahinter dann die beiden Spinks-Brüder, die „90“ von Tylor Spink und die „96“ von Tyson Spink. Wie es sich für Zwillinge gehört, brachten die Jerseys bei der Versteigerung genau gleich viel ein, jeweils 704 Euro.

Die Augsburger Panther, die ebenfallas in der Deutschen Eishockey-Liga spielen, haben den Vertrag mit David Stieler um ein Jahr verlängert. Damit geht der Center in seine sechste Spielzeit in Diensten der Fuggerstädter. Er erzielte in der vergangenen Saison in 38 Spielen 13 Tore und gab 20 Vorlagen.

„Augsburg ist für meine Frau und mich die zweite Heimat geworden“, wird Stieler in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Nicht nur, weil unsere Tochter Vanessa hier geboren wurde, fühlen wir uns in dieser Stadt zuhause. Mit den Panthern habe ich hier zudem fünf gute Jahre gehabt, in denen wir als Team Erfolge feiern konnten und ich mich auch persönlich als Spieler und Mensch weiterentwickeln konnte. Deshalb freue ich mich, weiter Teil der Pantherfamilie sein zu können.“

Der gebürtige Tscheche Stieler wechselte zur Saison 2016/17 von den Fischtown Pinguins aus der DEL2 nach Augsburg. Für die Panther absolvierte er in fünf Spielzeiten 259 Einsätze im deutschen Eishockey-Oberhaus. Dabei stehen für den 180 Zentimeter großen und 87 Kilogramm schweren Linksschützen 49 Tore und 83 Assists zu Buche.