Triathlon-Abteilung ist für kommende Saison gerüstet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Triathlon-Abteilung der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) registriert trotz der Corona-Pandemie einen Mitgliederzuwachs - insbesondere im Nachwuchsbereich. „Wir haben allein in diesem Jahr acht neue Kinder und Jugendliche dazugewonnen, die wir für den Triathlonsport begeistern konnten. Das freut uns sehr und unterstreicht unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit“, erklärte Abteilungsleiter Patrick Hoffmann jüngst auf der Abteilungsversammlung im neuen Vereinsheim.

Insgesamt registriert er 91 Mitglieder in seiner Abteilung, davon 45 Kinder und Jugendliche. Überhaupt ist der Triathlon-Nachwuchs der Tuttlinger Sportfreunde weit über die Region hinaus bekannt. Hoffmann weiß: „Gerade die Schüler zeigten in der zurückliegenden Saison vollen Einsatz und feierten verdient mehrere Podestplätze auf Landesebene. Wir können stolz auf unseren Nachwuchs sein.“ Die Aktiven landeten außerdem von 17 Teams auf Platz sieben in der Landesliga Süd.

Der Abteilungsleiter hob mit Valentin Wernz den erfolgreichsten Sportler des Landkreises Tuttlingen hervor, der in der Triathlon-Abteilung der Sportfreunde den Grundstein für seinen Erfolg legte, es bis in die Weltelite geschafft hat und am Bundesstützpunkt in Saarbrücken als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft trainiert. Ebenso erwähnte er die jüngsten internationalen Erfolge der Brüder Jan und Eric Diener aus Wurmlingen, die mehrere Jahre bei den Sportfreunden aktiv waren und nun am Stützpunkt in Freiburg professionell trainieren.

Der Blick auf die Triathlon-Saison im kommenden Jahr ist zwar aufgrund der Pandemie noch ungewiss, das Trainergespann steht aber bereits fest: Die Leistungsgruppe wird künftig von Lizenztrainer Patrick Ries angeführt, Thorsten Brendle übernimmt die Fortgeschrittenen und Jugendleiter Ingo Rumpel kümmert sich um die Einsteiger und die Kleinsten. Ilka Diener, Monique Haller und Heide Lange komplettieren als Übungsleiterinnen beim Schwimmen das Trainerteam. „Wir sind sowohl von der Anzahl der Triathleten als auch von unseren Trainern gerüstet. Einer erfolgreichen Triathlonsaison steht uns somit nichts im Weg. Wir sind optimistisch, dass wir auch eine aktive Mannschaft unter den Erwachsenen wieder am Start haben werden“, betonte Hoffmann abschließend und überreichte auf der Versammlung den Trainern als Dankeschön für ihr Engagement ein Präsent.