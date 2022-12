Triathleten liefern beeindruckende Saison ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abteilung Triathlon der Tuttlinger Sportfreunde hat Grund zur Freude. Auf ihrer Abteilungsversammlung blickten die Triathleten auf ein erfolgreiches und zufriedenstellendes Jahr zurück. Abteilungsleiter Patrick Hoffmann registriert eine „stabile Mitgliederzahl“ von rund 80 Aktiven. „Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche“, sagte Hoffmann. Überhaupt ist die Triathlonabteilung bekannt für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Das zahlte sich auch in der zurückliegenden Saison aus. Der 13-jährige Lorenz Rumpel schaffte nach herausragenden Leistungen und Ergebnissen auf Landesebene im Racepedia-Cup den Sprung in den Kader des baden-württembergischen Triathlonverbands. Sein älterer Bruder Linus Rumpel überzeugte bei der Rennserie ebenso mit starken Ergebnissen.

Und auch die Aktiven waren erfolgreich. Nach dem dritten Gesamtplatz in der Landesliga Süd feierten sie ihren Aufstieg in die erste Landesliga Baden-Württemberg. Zudem belegte das Master-Team Rang sechs von 19 Mannschaften. Die Erwachsenen standen zudem bei zahlreichen Veranstaltungen von der Sprintdistanz bis zum Ironman an der Startlinie.

Als sportliches Ziel definierte Patrick Hoffmann den Klassenerhalt der Aktiven. „Außerdem wollen wir unseren Nachwuchs langsam heranführen, damit wir wieder mit mehreren Kindern beim Racepedia-Cup am Start stehen“, sagte der Abteilungsleiter.

Für ein qualitativ hochwertiges Training sind die Sportfreunde gut aufgestellt. Denn: Thorsten Brendle erhielt nach erfolgreicher Ausbildung die C-Lizenz als Trainer. „Er ist der richtige Mann für unseren Nachwuchs, seit elf Jahren selbst aktives Mitglied und hat in dieser Zeit viele Erfahrungen unter drei Jugendleitern gesammelt“, hob Hoffmann hervor. Brendle ergänzte: „Mein Ziel ist es, das Trainingsangebot zu erweitern und durch weitere Aktionen wie zum Beispiel mit dem Vereinstriathlon oder einer Jahresfeier das Training noch abwechslungsreicher zu gestalten.“ Damit nicht genug – auf der Versammlung ist Thorsten Brendle zum neuen Jugendleiter gewählt worden. Damit löst er Ingo Rumpel ab, der aber weiterhin als Trainer für den Nachwuchs zur Verfügung steht. Die Mitglieder wählten zudem Patrick Hoffmann als Abteilungsleiter wieder, genauso Silvia Steinert, die Hoffmann als Stellvertreterin unterstützt.