Trend nicht ignorieren

Die Anmeldezahlen zeigen: Die Realschule ist auch in Tuttlingen äußerst beliebt geworden, und das hat Folgen. Die Ludwig-Uhland-Realschule, 2007 neu gebaut, platzt aus allen Nähten.

Nun steht die teure Sanierung der Gymnasien an, und die Frage drängt sich auf: Ist sie vielleicht zu klein geplant? Natürlich könnten die Schülerzahlen angesichts des demografischen Wandels nur ein Ausreißer sein, aber es ist schon der zweite in wenigen Jahren. Und: Sie entsprechen dem landesweite Trend. Spätestens jetzt sollte die Planungskommission für die Gymnasien ganz genau hinschauen, ob die geplanten Räume tatsächlich reichen – oder zumindest so flexibel gestaltet sind, dass die eine oder andere Klasse zusätzlich unterkommt.