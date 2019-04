Großen Anklang hat das Osterhasenschießen beim Möhringer Schützenverein im Schützenhaus gefunden. Am Karsamstag bekamen die Sieger Schokoladenosterhasen in verschiedenen Größen – mit bis zu zwei Kilogramm Gewicht. Es wurden immer die beiden besten Schüsse gewertet.

Bei den Bambini kamen auf die prämierten Plätze: Marie Werner (Teiler 64,9), Tom Vetter (100,8), Annouk Weh (101,9), Emily Ebeling (140,5), Moritz Renner (142,1), Vanessa Sicka (157,0), Devin Ebeling (179,3), Hanna Werner (194,1), Giuliano Greco (194,8), Maya Rinklin (200,2), Isabel Spätling (219,7), Pia Wucherer (225,8), Aaron Wucherer (239,1), Tim Heizmann (258,6), Noah Bacher (262,7), Paula Senn (262,7), Kai Müller (270,8), Elias Herold (321,3), Timo Tarantini (322,2), Gianluca Greco (322,9), Jan Müller (403,1), Jakob Eiler (449,2) und Raphael Müller (621,0).

Bei den Schülern von neun bis zwölf Jahren kamen auf die prämierten Plätze: Finlay Elbe (70,1), Sebastian Glaser (78,9), Cedric Vetter (85,3), Noah Rinklin (92,4), Lukas Spätling (99,3), Pius Deiner (109,3), Laura Sicka (126,3), Flavio Tarantini (158,1), Max Bacher (184,6), Lena Ebeling (236,9) und Timo Seeburger (243,4).

Bei der Jugend bis 15 Jahre kamen auf die prämierten Plätze: Jan Luca Donig (29,1), Leane Elbe (33,1), Marco Kopp (65,2), Keanu Elbe (66,3), Lucas Braunbart (88,0), Marlene Deiner (93,6), Emily Röben (99,2), Marie-Sophie Schaal (101,8) und Finn Dietenberger (109,5).

Bei den Erwachsenen kamen auf die prämierten Plätze: Ralf Werner (29,0), Jürgen Müller (31,5), Hubert Deiner (32,2), Claudia Lepszy (38,4), Norbert Keller (39,9), Silke Alsleben (42,0), Harald Schneider (51,2), Bernd Senn (52,3), Wolfgang Sicka (55,7), Vanessa Lindow (61,6), Max Moewe (62,6), Florian Kloos (68,6), Nico Neumayer (69,1), Lorenz Neumayer (70,0), Thomas Kohler (72,2), Patrick Schneider (73,0), Tom Schmid (79,2), Winfried Sicka (80,0), Henning Eyrich (80,9), Manfred Butschle (82,0), Manfred Altmeyer (82,4), Karl-Heinz Stephan (85,6), Giuliano Tarantini (86,9), Jannik Reichmann (86,9), Mike Wüst (87,3), Bernhard Neumayer (87,9), Sonja Sicka (93,1), Manfred Steinert (95,8), Wolfgang Lienhard (102,9) und Thomas Antritter (106,5).

Die erste Festscheibe ging an Cecile Wagner (0,72) vor Sebastian Vetter (3,15) und Jürgen Müller (3,67). Die zweite Festscheibe ging an Udo Kopp (2,65) vor Marco Kopp (3,4) und Max Moewe (3,87). Die dritte Festscheibe ging an Vanessa Lindow (4,38) vor Thomas Antritter (6,13) und Dominik Arnhold (7,42). Die vierte Festscheibe ging an Vanessa Weinert (7,67) vor Dominik Arnhold (7,77) und Lars Geinitz (8,86). Die fünfte Festscheibe ging an Ralf Heizmann (6,51) vor Robin Neumayer (7,72) und Uwe Romer (12,72).