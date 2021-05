Trampolin steht am Waldrand in Durchhausen

Manch ein Spaziergänger schaute groß, stand doch morgens am 1. Mai unterhalb der Albvereinshütte in Durchhausen Richtung Wald, mitten auf der Wiese ein Trampolin. Es war sogar verankert. Ein Trampolin in freier Wildbahn, wo kommt denn das her? Natürlich durfte das Klopapier nicht fehlen. Ein Maischerz war es, das Trampolin war nicht beschädigt und konnte von der Eigentümerfamilie wieder heimgetragen werden. Und sicher hatten die „Maienstecker“ auch ihre Freude daran.