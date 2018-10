Trainingsauftakt: Gränzbote-Laufteam bereitet sich für Silvesterlauf vor

Hochmotiviert und voller Vorfreude auf den Silvesterlauf in Tuttlingen haben sich am Dienstagabend 30 Leser unserer Zeitung beim Trainingsauftakt am Tuwass präsentiert. Sie bilden das diesjährige Gränzbote-Laufteam und bereiten sich ab sofort gemeinsam für das Sportevent am Jahresende vor. Dabei erhalten sie von den erfahrenen Lauftreffbetreuern der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) Unterstützung. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und in passender Laufkleidung starteten sie in verschiedenen Leistungsgruppen vom Freizeit- und Thermalbad Tuwass in Richtung Koppenland. Von sieben bis zwölf Kilometer war für jeden die passende Distanz dabei. Nach einer Stunde und einem gemeinsamen Dehnen ging für das Gränzbote-Laufteam das erste gemeinsame Training zu Ende. Trotz der kalten Witterung waren am Ende der Übungseinheit bei mehreren Läufern die Schweißperlen auf der Stirn deutlich zu sehen.