Trainer Pastore bejubelt ersten Sieg mit dem FC SWN

Es ist in den Fußballligen im Bezirk Bodensee für die Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen ein fast perfektes Wochenende gewesen. Nur für den SC B.A.T. gab es keine Punkte.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – TSV Aach-Linz 1:0 (1:0). – Schiedsrichter: Fotis Josifidis (Albstadt). – Zuschauer: 90. – Tor: 1:0 (45./Handelfmeter) Bernard Suker. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Fatih Verep (90./HSV, wegen wiederholten Foulspiels). - Das Spiel begann verhalten. Beide Teams tasteten sich im Mittelfeld ab. Torraumszenen blieben zunächst Mangelware. Die Gäste kamen nach 20 Minuten besser in Spiel und tauchten vereinzelt gefährlich vor dem HSV-Tor auf. Hattingen agierte zu behäbig im Spielaufbau. Nach einem Eckball sprang einem TSV-Spieler der Ball an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bernard Suker zum 1:0. Im zweiten Spielabschnitt hatte der HSV zunächst Glück. Gästespieler Senol Yildiz setzte den Ball (52.) an die Unterkannte der Latte. Aach-Linz war nun die spielbestimmende Mannschaft. Hattingen konnte sich kaum aus der eigenen Abwehr befreien. Im Anschluss an eine Ecke klärte Ergün Abinik für den HSV auf der Linie (62.). Nach und nach lösten sich die Hausherren aus der Druckphase. Die Angriffsbemühungen verpufften aber in der gegnerischen Hälfte. Bei beiden Teams ließen die Kräfte nach, das Spiel verflachte.

Kreisliga A 2

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Stahringen/Espasingen 1:0 (0:0). – Schiedsrichter: Hans-Peter Hagmann (Wehingen). – Zuschauer: 60. – Tor: 1:0 (76.) Uwe Hess. – Trainer Francesco Pastore bejubelte den ersten Sieg beim FC. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Remis aus. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Von den Gästen war vor der Pause nichts zwingendes zu sehen. Bei einer Doppelchance von Stahringen/Espasingen war FC-Schlussmann Christian Schmid (47.) allerdings gefordert. Völlig frei am Fünfmeterraum schoss Patrick Giese (57.) neben das Tor. Danach herrschte lange Zeit Ruhepause in beiden Strafräumen. Dann prüfte Marcel Glocker zunächst Torwart Nico Sernatinger (72.) aus spitzem Winkel, ehe ein tückischer Aufsetzer von Uwe Hess (76.) im Tor landete. Glück hatten die Hausherren in der Nachspielzeit bei einem leichten Durcheinander im eigenen Strafraum. „Auch solche Spiele muss man gewinnen“, war das Fazit von Pastore. „Ich hatte nach dem Ausfall von Matthias Weinmann keinen Stürmer und musste die Mannschaft entsprechend umbauen“.

VfB Randegg – SG Emmingen-Liptingen 2:5 (1:2). – Schiedsrichter: Ismet Kulak (Salem). – Zuschauer: 60. – Tore: 0:1 (8.) Philipp Gäckle, 1:1 (18.) Kim Schneider, 1:2 (25.) Philipp Gäckle, 2:2 (47.) Mikey Hölzl, 2:3 (49.) Andreas Schmid, 2:4 (82.) Andreas Wetzel, 2:5 (83.) Philipp Gäckle. – Es war ein ausgeglichenes Spiel im ersten Durchgang mit einer knappen Führung für die Gäste durch die beiden herausgespielten Tore von Philipp Gäckle. Unmittelbar nach Wiederbeginn klagte Schiedsrichter Ismet Kulak über Kreislaufprobleme. Ein anwesender Schiedsrichter übernahm die Spielleitung. Im Anschluss an einen Eckball nutzten die Gastgeber die Unordnung der SG-Abwehr und erzielten das 2:2. Dies war der Weckruf für die Gäste, die zwei Minuten danach wieder in Führung gingen. Die Gäste, die fortan spielbestimmend waren, ließen bis in die Schlussphase gute Chancen ungenutzt. Erst als sich Spielertrainer Andreas Wetzel nach 82 Minuten selbst ein Geburtstagsgeschenk zum 2:4 machte und Philipp Gäckle mit seinem dritten Treffer den Doppelpack schnürte, war der Sieg perfekt.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Heudorf/Honstetten 2:4 (2:2). – Schiedsrichter: Marcel Heinemann (Hattingen). – Zuschauer: 100. – Tore: 1:0 (3./Foulelfmeter), 1:1, 1:2 (16./28.) Nikolai Kamenzin, 2:2 (32.) Simon Bücheler, 2:3, 2:4 (73./84.) Tino Kohler. – Durch einen verwandelten Strafstoß von David Schalk gingen die Gastgeber in Führung. Die Gäste wurden stärker und gingen durch zwei Tore von Kamenzin in Führung. Wie aus dem Nichts erzielte Simon Bücheler den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt hätte Schalk mit einem Lattenkopfball die erneute SC-Führung erzielt. Das 2:3 der Gäste gelang nach einem Freistoß und anschließendem Torwartfehler. Kohler brauchte nur einzuschieben. Mit einem Konter entschieden die Gäste die Partie.