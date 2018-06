Die Wild Wings gastieren in der Deutschen Eishockey-Liga am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr in Straubing und empfangen am Fastnachtssonntag um 14 Uhr zum Saisonabschluss Nürnberg. Trainer Pat Cortina stellt die Charakterfrage.

Für die Wildschwäne war Aschermittwoch eine Woche früher: Nach der 1:4-Pleite am Mittwoch im Derby in Mannheim steht fest, die Play-offs werden auch in diesem Jahr ohne Schwenningen stattfinden.

Die schwache Leistung, die die Schwäne gegen allerdings starke Adler boten, war wieder einmal nicht so richtig zu erklären. „Ich bin enttäuscht darüber, wie wir uns den Mannheimern ergeben haben“, so Pat Cortina. Der Schwenninger Übungsleiter hat deshalb die letzten beiden Saisonspiele seiner Mannen zu einer Frage der Ehre, sowie von „Charakter und Stolz der Mannschaft“ erklärt. „Ich bin der Meinung, dass ich seit August mit guten Männern gearbeitet habe. Ob ich weiter dieser Meinung bin, das hängt auch vom jetzigen Wochenende ab. Ich hoffe, die Mannschaft gibt Vollgas und schließt die Saison positiv ab.“

Am Freitag gastieren die Schwenninger bei den Straubing Tigers. Die Niederbayern belegen mit 63 Punkten aus 50 Spielen den neunten Platz. Den möchte die Truppe von Trainer Larry Mitchell auch bis zum Schluss zumindest verteidigen, wenn nicht sogar noch verbessern. Coach Mitchell: „Es könnte schon ein kleiner Vorteil für uns sein, dass es für Schwenningen jetzt um nichts mehr geht. Hätten die Wild Wings in Mannheim gewonnen, dann wären sie bei uns hochmotiviert aufgekreuzt.“ Dimitri Pätzold, der heute gegen seinen Ex-Klub zwischen den Pfosten stehen wird, will nach sechs Jahren, in denen er persönlich jeweils die Play-offs verpasste, endlich wieder dabei sein, wenn es im Eishockey erst so richtig los geht.

Die Bilanz der Schwäne gegen Straubing ist positiv: Am 9. Oktober gewann der SERC zu Hause gegen die Tigers mit 4:2 und siegte auch am 9. Dezember daheim gegen Straubing mit 3:2. Nur das erste Auswärtsspiel am 20. Januar verloren die Wild Wings 2:5. Cortina: „Es ist immer schwer, in Straubing zu spielen, zumal sie noch Chancen auf das Heimrecht in den Pre-Play-offs haben.“

SERC-Verteidiger Jiri Hunkes hat sich in Mannheim erneut verletzt, er fällt wohl für das letzte Saisonwochenende aus. Bei Stürmer Andrée Hult besteht wenigstens Hoffnung, dass er am Sonntag spielen kann. Das Tor wird heute wieder Dustin Strahlmeier hüten. Kleine Hoffnung gibt es, dass Joey MacDonald vielleicht am Sonntag noch ein letztes Mal den Schwenninger Kasten hüten kann.

Für das letzte Saisonspiel der Wild Wings gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag, 26. Februar (Beginn: 14 Uhr), hat unsere Zeitung 1 x 2 VIP-Karten verlost. Glück bei diesem Gewinnspiel hatte Ingrid Schäfer aus Trossingen. Sie darf sich mit einer weiteren Person auf das Eishockeyspiel und den Aufenthalt in der Fürstenberg-Lounge freuen. Herzlichen Glückwunsch! (wit)