Tragikomik mit nachdenklichen Momenten

Mit „Honig im Kopf“ sind Theaterfreunde nach mehr als einem halben Jahr Corona-Pause in der Stadthalle am Montagabend erstmals wieder auf ihre Kosten gekommen. Das Theater Lindenhof hat die Adaption des Kinohits von Til Schweiger um den an Alzheimer erkrankten Amandus und dessen Enkelin auf die Bühne gebracht.

Am ersten Tag der verschärften Corona-Maßnahmen war die Veranstaltung nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dank eines strengen Hygiene-Konzepts für etwa 170 Zuschauer möglich geworden: Mit offenen Saal-Rückwänden, mit Tischen und Plexiglas als Abstandshalter zwischen den Sitzen – und mit manch einem Regie-Kniff für die Einhaltung der Abstände auf der Bühne: So diente Opas Gehstock als Medium, über das liebevoll Berührungen ausgetauscht werden. Und ein Küsschen wurde auch nur von weitem angetäuscht.

Weniger überzogen, aber nicht weniger tragikomisch und berührend als die Filmvorlage hat Regisseur Heiner Kondschak das Stück mit einem wunderbaren Berthold Biesinger in der Hauptrolle inszeniert. Und Kondschak hat auch noch Musik hinzugefügt: neben Songs aus seiner eigenen Feder lieferte der Regisseur an diesem Abend gleich noch persönlich die Klavierbegleitung.

Das Stück bleibt nah an der Filmvorlage: Nach dem Tod seiner Frau zieht Amandus (Berthold Biesinger) wegen seiner Alzheimer-Erkrankung zu seinem Sohn Niko (Boris Rosenberger) und seiner Schwiegertochter Sarah (Kathrin Kestler). Die beiden sind aber dem Chaos nicht gewachsen, das nun ausbricht. Beim hochmotivierten „Heckenschneiden“ metzelt Amandus Nikos Rosen nieder, und statt eines Kuchens schiebt er ein Paar Stöckelschuhe in den Ofen. Nachdem er beim Gartenfest mit dem versehentlich gezündeten Feuerwerk die Gäste verjagt hat, soll Amandus ins Altersheim. Enkelin Tilda (Linda Schepps) ist aber anderer Ansicht. In ihrer zutiefst liebevollen Beziehung zu ihrem Großvater geht die Elfjährige mit seinen Marotten unkompliziert und natürlich um. Sie findet sie sogar ziemlich lustig. Gemeinsam mit ihrem Opa reißt sie aus – nach Venedig, jener Stadt, in der Opa einst mit seiner Frau so glücklich war. Die chaotische Reise mit dem ständig ausbüxenden Amandus bringt auch Tilda an ihre Grenzen. Doch als die Eltern das Duo in Venedig aufgreifen, steht fest: gemeinsam werden sie alles tun, damit Amandus so lange wie möglich bei ihnen daheim leben kann.

„Verklebt wie mit Honig“ – so stellt sich Amandus vor, was gerade in seinem Gehirn passiert. Dabei ist er neben aller unfreiwilligen Komik immer noch ganz schön gewitzt – und schönen Frauen zugetan. Wo Dieter Hallervorden als Amandus im Film herzhaft anzüglich agiert, bleibt Biesinger verhaltener. Pikante Witze serviert er fast verstohlen. Und allein schon sein schwäbischer Einschlag suggeriert Gemächlichkeit. Biesinger gibt bewusst auch ruhigen, nachdenklichen Momenten Raum. Etwa, wenn Amandus sich seiner zunehmenden Defizite schmerzhaft bewusst wird. Das tut der Rolle gut.

Linda Schlepps als Tilda ergänzt Biesingers Spiel perfekt – ohne der Versuchung zu erliegen, als Erwachsene möglichst aufgekratzt eine Jugendliche zu mimen. Und neben Tildas chaotischen Eltern zieht Regisseur Kondschak alle Augen auf sich, wenn er blitzschnell in zahllose Rollen wie Pfarrer, Polizist oder Fahrkartenverkäufer schlüpft: mit immer neuen Requisiten und stets neu gestalteter Haarpracht.

Die Kulisse überrascht mit Lokalkolorit: Viele Szenen sind mit Fotos und Video-Sequenzen hinterlegt: Da kaufen Opa und Enkelin doch tatsächlich ihre Venedig-Zugfahrkarten im Tuttlinger Bahnhofsgebäude, da finden die Trauerfeiern in einer Wallfahrtskapelle auf dem Heuberg statt – und der Hintergrund für die Fahrt der Ausreißer nach Italien erinnert schon verdächtig ans Donautal.