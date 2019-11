Traditionelle Schwäbische Küche: Für Figurbewusste ist das nichts

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Schlag gegen Rauschgifthändler ist der Polizei gelungen. Fünf Männer im Alter von 20 bis 39 Jahren sind in der Asylunterkunft in Crailsheim festgenommen worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelte die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall beziehungsweise der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim gegen mehrere Asylbewerber in der Asylunterkunft in Crailsheim.